شناسایی و حمایت از ۴۲۲ نخبه در جامعه هدف کمیته امداد گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی جلالی‌پور صبح پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برنامه‌های کمیته امداد گیلان برای شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر جامعه هدف اظهار کرد: به منظور شکوفایی استعدادها و حمایت از نخبگان، اقدامات مختلفی از سوی این نهاد در حال اجرا است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۲۲ نخبه از جامعه هدف کمیته امداد گیلان از خدمات این نهاد بهره‌مند هستند که از این تعداد، ۳۵۵ نفر دانش‌آموز، ۴۸ نفر دانشجو، سه نفر طلبه علوم دینی و ۱۶ نفر نیز از غیرمحصلان هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان با اشاره به حوزه‌های فعالیت نخبگان تحت حمایت بیان کرد: ۲۴۷ نفر از این افراد در زمینه تحصیلی، ۱۲ نفر در حوزه فرهنگی و هنری، ۱۵۱ نفر در زمینه ورزشی، ۶ نفر در حوزه قرآنی، سه نفر در زمینه اختراعات، دو نفر در حوزه علمی و پژوهشی و یک نفر نیز در زمینه نوآوری به عنوان نخبه شناسایی شده‌اند.

حمایت هدفمند از استعدادهای برتر

جلالی‌پور با تأکید بر ضرورت شناسایی و حمایت هدفمند از استعدادهای جامعه هدف کمیته امداد گفت: نیازسنجی، اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی برای حمایت از استعدادهای نهفته، از جمله رویکردهای این نهاد در حوزه نخبگان است.

وی ادامه داد: حمایت‌های مالی و معنوی از جمله برگزاری دوره‌های «کارگاه خلاقیت» با همکاری بنیاد ملی نخبگان، تجلیل از برگزیدگان، اعطای کمک‌هزینه نخبگی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، اهدای بن خرید کتاب و پرداخت شهریه مدارس تیزهوشان از جمله اقدامات کمیته امداد برای حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر است.

افتخارآفرینی نخبگان جامعه هدف کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد گیلان با بیان اینکه حمایت از استعدادهای برتر می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های علمی و فرهنگی نسل آینده شود، تصریح کرد: فراهم کردن زمینه رشد علمی و فرهنگی فرزندان مورد حمایت، نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده کشور محسوب می‌شود.

جلالی‌پور اضافه کرد: ثمره این حمایت‌ها در سال‌های اخیر در قالب کسب مقام‌های اول تا سوم ملی و بین‌المللی در رشته‌های مختلف ورزشی، کسب رتبه‌های برتر کشوری در جشنواره‌ها، مسابقات و رویدادهای علمی، هنری، فرهنگی و قرآنی و همچنین موفقیت در کنکور سراسری نمایان شده است.

وی ادامه داد: کسب معدل‌های ممتاز در مقاطع مختلف تحصیلی، ثبت اختراع، تألیف و ترجمه کتاب، انتشار مقالات علمی و اجرای طرح‌های پژوهشی از دیگر دستاوردهای نخبگان و استعدادهای برتر جامعه هدف کمیته امداد گیلان است.