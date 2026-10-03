رتبه هشت کنکور تجربی:بسیار دوست دارم در کشور بمانم و به مردمم خدمت گنم

علی حمزه ئی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چه زمانی به صورت جدی مطالعه برای کنکور را آغاز کرد، گفت: من از تابستان سال نهم به دهم به طور جدی مطالعه آغاز کردم و در آن زمان تصمیم گرفتم موبایل هوشمندم را کنار بگذارم و یک گوشی دکمه‌ای ساده به دست بگیرم و دستگاه کنسول بازی «PS۴» که داشتم را به طور کلی کنار گذاشتم و بازی‌های موبایلی که گاهی روزانه ۲ تا سه ساعت یا بیشتر از وقتم را می‌گرفت، کنار گذاشتم.

وی در مورد انگیزه اصلی خود برای این تغییرات بنیادین تاکید کرد: عامل اصلی این تصمیم مادرم بود چراکه من از دوران دبستان و راهنمایی پایه قوی داشتم و معلمان همیشه از من تعریف می‌کردند اما در سال نهم مادرم در جلسه دیدار با اولیا به مسئولان مدرسه و پس از امتحانات نوبت اول متوجه شد که با وجود خوب بودن وضعیت درسی من اما در سطح عالی نیستم.

این دانش آموز موفق همدانی ادامه داد: مادرم بعد از جلسه اولیا و مربیان به من گفت که «علی همه می‌گویند درس تو خوب است اما نمی‌گویند عالی است» و همین آنجا بود که فهمیدم از مسیر اصلی‌ام دور شده ام و ترس از آینده و اینکه تصمیماتم دیگر بدون عواقب نخواهد بود باعث شد تصمیم بگیرم جدی کار کنم و برای اینکه راه بازگشتی نداشته باشم، تمام ابزارهای سرگرمی‌ام را کنار گذاشتم.

برنامه‌ریزی و ساعت مطالعه پلکانی

رتبه هشتم کنکور تجربی در مورد روند افزایش ساعت مطالعه خود بیان کرد: در سال دهم بین ۶ تا ۸ ساعت، در بازه امتحانات نهایی که برای سال ما بود ۱۱ تا ۱۲ ساعت و در سال یازدهم بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت و در سال دوازدهم بین ۱۲ تا ۱۴ ساعت در روز مطالعه داشتم.

حمزه ئی درباره مدیریت استرس و خستگی می‌گوید: بهترین فرمی که به آن رسیدم در سال دوازدهم بود، من توصیه نمی‌کنم دانش‌آموزان سال دهم ناگهان ۱۴ ساعت مطالعه کنند اما در نزدیکی کنکور این موضوع می‌طلبید.

وی ادامه داد: در آن دوران روزانه ۲ پارت استراحت نیم‌ساعته داشتم که به دوچرخه‌سواری می‌پرداختم و وعده‌های غذایی صبحانه، ناهار و شام را هم به عنوان پارت استراحت استفاده می‌کردم تا زمان هدر نرود و با وجود برنامه فشرده اما هر روز بین ۶ تا ۷ ساعت خواب داشتم و عصر جمعه هر هفته ۳ تا ۴ ساعت را کاملا فارغ از درس با دوستانم به پیاده‌روی می‌رفتم.

رتبه هشت کنکور تجربی در خصوص انتخاب منابع و رفع چالش‌ها گفت: منابع را با کمک رتبه‌های برتر سال‌های قبل، پرس‌وجو از دبیران و مقایسه‌های انجام شده در موسسات انتخاب می‌کردم و بزرگترین چالش من در سال‌های دهم و یازدهم درس شیمی بود که در سال دوازدهم با کمک استاد خانلر و آزمون‌های مداوم آن را به نقطه قوت تبدیل کردم.

وی در مورد درس ریاضی افزود: ریاضی چالش اصلی من بود و اوایل سرعت تست‌زنی‌ام پایین بود و همین باعث شد عقب بمانم ولی در نهایت با انتخاب یک دبیر مناسب، تهیه منبع جدید و به‌روزتر و مدیریت هدفمند زمان توانستم وضعیت را تغییر دهم و در اواخر درس ریاضی را هر روز در برنامه‌ام داشتم و ۳۰ سوال دفترچه ریاضی را به صورت مدیریت آزمونی کار می‌کردم تا با نهایت توان پیش بروم.

این رتبه برتر کنکور با تاکید ویژه‌ای بر اهمیت تست‌زنی بیان کرد: در سال دوازدهم اولویت اصلی‌ام تست زنی بود و از ۱۴ ساعت مطالعه روزانه نزدیک به ۱۰ ساعت را به تست‌زنی و تحلیل آن اختصاص می‌دادم و با کمک مشاورم، آقای عبدالرحمانی تعداد تست‌هایم را در یک بازه شش‌ماهه از ۲۰۰ تست به ۵۰۰ تست در روز رساندم.

حمزه ئی درباره تحلیل تست‌ها اضافه کرد: تعداد تست فقط عدد نیست و ۷۰۰ تست لزوما بهتر از ۵۰۰ تست نیست بلکه موضوع مهم تحلیل کامل است، البته تحلیل به این معنا نیست که برای هر تست ۲ دقیقه وقت بگذارید، باید هوشمندانه بدانید کدام تست ارزش زمان گذاشتن دارد به طور مثال در اواخر کار تحلیل ۳۰ یا ۳۵ تست شیمی را در ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام می‌دادم.

این دانش اموز نخبه همدانی در خصوص دانشگاه و رشته مورد نظر اولویت اول خود را رشته پزشکی دانشگاه تهران عنوان کرد و درباره بحث مهاجرت نیز گفت: بسیار دوست دارم در کشور خودم بمانم و به مردمم خدمت کنم و امیدوارم شرایط کشور به‌گونه‌ای باشد که اجازه این کار را به ما بدهد و خدا را شکر می‌کنم که هنوز این امید برایمان وجود دارد.

پیامی به داوطلبان کنکور: هیچ‌گاه خود را مقایسه نکنید

وی خطاب به داوطلبان کنکور گفت: به بچه‌ها توصیه می‌کنم اولویتشان افزایش تعداد تست و آزمون باشد و خودشان را صرفا درگیر منابع اولیه نکنند و همچنین خودشان را با نتایج دیگران مقایسه نکنند؛ تابستان سال گذشته من با دوستانی اختلاف زیادی داشتم، آن‌ها ۱۰۰ درصد می‌زدند و من ۶۰ درصد اما ناامید نشدم و الان هم من و هم دوستم آقای «آرش محمدی» که رتبه اول تجربی شده، از خیلی از آن‌ها جلوتر ایستادیم.

حمزه‌ای با توصیه به کسانی که نتیجه دلخواه را نگرفته‌اند، تاکید کرد: اگر کم‌کاری نکرده‌اید، از خودتان قدردانی کنید و مسیر را در قالب دانشگاه ادامه دهید اما اگر می‌دانید کم‌کاری کرده‌اید و قصد دارید دوباره اقدام کنید، نباید با هدف پشت کنکور ماندن بیایید بلکه باید با این ذهنیت بیایید که نشدن دیگر در کار نیست.

رتبه هشت کنکور تجربی در توصیف لحظه اعلام نتایج گفت: داخل ماشین در راه کرمانشاه به همدان بودم که پیام اعلام رتبه‌ها آمد و می‌دانستم دوستم آرش محمدی احتمالا رتبه ۳ یا ۴ شده است و وقتی خواندند که آرش رتبه اول شده بسیار خوشحال شدم و دیگر نمی‌خواستم رتبه‌ها را گوش کنم چون فکر می‌کردم رتبه ۱۵ یا ۱۶ شوم اما به اصرار خواهرم گوش دادم و وقتی گفتند رتبه هشتم علی حمزه‌ای لحظه‌ای فوق‌العاده بود و تمام خستگی سال‌های اخیرم از بین رفت.