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۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۲

اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۵ در نیمه اول مهر

اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۵ در نیمه اول مهر

معاون سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۵ گفت: براساس برنامه زمان بندی نتایج اولیه تا ۱۰ روز آینده در نیمه اول مهرماه اعلام می شود.

عبدالرضا سیاره معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ گفت: فرآیند بررسی نتایج در سازمان سنجش در حال انجام است.

وی افزود: فایل اولیه سوابق تحصیلی در نهایت امروز سوم مهرماه از سوی آموزش و پرورش به سازمان سنجش تحویل داده شد.

سیاره گفت: وقتی این فایل نهایی شود و مشکلات آن برطرف شود ۱۰ روز برای نمره کل سازی داوطلبان زمان خواهد برد تا نتایج اولیه اعلام شود.

معاون امور آزمون های سازمان سنجش خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در صورت تایید نهایی فایل سوابق تحصیلی تا نیمه اول مهرماه نتایج اولیه اعلام شود.

کد مطلب 6957821

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      52 0
      پاسخ
      سازمان سنجش و اموزش و پرورش خیلی به روز هستید هرسال بدتر از پارسال
    • احمدی IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      43 4
      پاسخ
      سلام متاسفانه .. سختی دوازدهم امسال را باید چند برابر در نظر گرفت...استرس جنگ... نامشخص بودن و تمدید امتحانات نهایی... نامشخص بودن زمان کنکور.... این هم اعلام نتایج کنکور... عزیزان کمکمان کنید
    • محمد رضا IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      33 4
      پاسخ
      سلام واقعا امسال ، سال استرسی بود اصلن اصلن تمرکز نبود همش استرس داشتیم خواهشاً یه کمکی بشه. ظرفیت پذیرش دانشجو بیشتر بشه. مخصوصا مخصوصا رشته تجربی
    • IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      25 4
      پاسخ
      مگه سیستمی نیست. چر ا اینقدر زمان می بره.
    • عقیل IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      17 2
      پاسخ
      متاسفانه زمان برگزاری آزمون بشدت محدود و خیلی سخت و گیج کننده بود لطفاً در طرح سوالات و به خصوص زمان بندی فرایند آزمون کمی بیشتر لطف عنایت شود
    • علم محمدی IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      21 2
      پاسخ
      یک ترم از عمر دانش آموزان سوخت.
    • IR ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      18 0
      پاسخ
      واقعا توی سالی که بمب و موشک روی سر ما بود خوب گیج و سردرگم مون کردید و مدام دروغ گفتید و به تعویق انداختید. دست همگی درد نکنه
    • پریا IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      9 2
      پاسخ
      چیشد؟کی نتایج میاد؟چرا اینقدر کشش میدین؟
    • سعید IR ۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
      14 1
      پاسخ
      خواهشاً لااقل در اعلام نتایج عدالت داشته باشید وتقلب نکنیدبچه هایی هستند که سالها تلاش کردن حق الناس نکتید

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