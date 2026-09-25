اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری ۱۴۰۵ در نیمه اول مهر

عبدالرضا سیاره معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ گفت: فرآیند بررسی نتایج در سازمان سنجش در حال انجام است.
وی افزود: فایل اولیه سوابق تحصیلی در نهایت امروز سوم مهرماه از سوی آموزش و پرورش به سازمان سنجش تحویل داده شد.
سیاره گفت: وقتی این فایل نهایی شود و مشکلات آن برطرف شود ۱۰ روز برای نمره کل سازی داوطلبان زمان خواهد برد تا نتایج اولیه اعلام شود.
معاون امور آزمون های سازمان سنجش خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در صورت تایید نهایی فایل سوابق تحصیلی تا نیمه اول مهرماه نتایج اولیه اعلام شود.
نظر شما