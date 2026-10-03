باند سارقان مسلح احشام در مازندران متلاشی شد؛ اعتراف به ۵ فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه و به‌عنف احشام، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، شناسایی عاملان این سرقت‌ها را آغاز کردند.

وی افزود: در ادامه بررسی‌های پلیسی، اعضای این باند شناسایی و در یک عملیات هدفمند دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با اشاره به شیوه فعالیت متهمان بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد اعضای این باند برای اجرای سرقت‌های خود از پلاک‌های جعلی، سلاح و تجهیزات ضدشناسایی استفاده می‌کردند تا هویت خود را مخفی کرده و مسیر ترددشان از دید مأموران پنهان بماند.

خورشاد با بیان اینکه اعضای این باند به صورت حرفه‌ای و خشن اقدام به سرقت می‌کردند، ادامه داد: دامنه فعالیت متهمان تنها به یک منطقه محدود نبوده و جرایم ارتکابی آنان چندین شهر در استان مازندران و همچنین یکی از استان‌های همجوار را دربرمی‌گرفت.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات انجام‌شده تاکنون به پنج فقره سرقت مسلحانه و به‌عنف احشام اعتراف کرده‌اند و بخشی از احشام سرقتی نیز در جریان عملیات پلیس از آنان کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی مازندران در پایان گفت: تحقیقات تخصصی برای شناسایی سایر جرایم احتمالی این افراد، کشف ابعاد دیگر فعالیت باند و بررسی سوابق آنان همچنان ادامه دارد.