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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

کشف دخانیات قاچاق در مرزهای آبی بندرلنگه 

کشف دخانیات قاچاق در مرزهای آبی بندرلنگه 

بندرلنگه - فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه طی عملیاتی موفق به کشف مقادیر قابل توجهی دخانیات قاچاق دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره با اعلام این خبر اظهار کزر: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

وی ادامه داد: مرزبانان این پایگاه حین گشت زنی و کنترل نوار مرزی به یک فروند شناور حامل کالای قاچاق برخورد که به محض مشاهده مرزبانان با افزایش سرعت قصد فرار را داشته که مرزبانان بلافاصله شناور و خودرو را تعقیب و عرصه را برقاچاقچیان تنگ کردند.

سرهنگ اکفوره افزود: قاچاقچیان که تمامی راه های فرار را برخود بسته می دیدند به ناچار بار خود را ریختن و از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه در خاتمه با بیان اینکه دستگیری متهمان فراری در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه می باشد، در این عملیات گفت: مرزبانان در بازرسی ازمحل موفق به کشف ۱۰۰ هزارنخ سیگار، ۳۰ کارتن(۳۶۰۰ پاکت) تنباکو میوه ای قاچاق کشف به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال شدند.

کد مطلب 6966063

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