کشف دخانیات قاچاق در مرزهای آبی بندرلنگه 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز اکفوره با اعلام این خبر اظهار کزر: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرلنگه موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کنند.

وی ادامه داد: مرزبانان این پایگاه حین گشت زنی و کنترل نوار مرزی به یک فروند شناور حامل کالای قاچاق برخورد که به محض مشاهده مرزبانان با افزایش سرعت قصد فرار را داشته که مرزبانان بلافاصله شناور و خودرو را تعقیب و عرصه را برقاچاقچیان تنگ کردند.

سرهنگ اکفوره افزود: قاچاقچیان که تمامی راه های فرار را برخود بسته می دیدند به ناچار بار خود را ریختن و از محل متواری شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه در خاتمه با بیان اینکه دستگیری متهمان فراری در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه می باشد، در این عملیات گفت: مرزبانان در بازرسی ازمحل موفق به کشف ۱۰۰ هزارنخ سیگار، ۳۰ کارتن(۳۶۰۰ پاکت) تنباکو میوه ای قاچاق کشف به ارزش ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال شدند.