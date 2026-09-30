به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، آیین توزیع ۳ هزار بسته لوازم‌التحریر و کیف میان دانش‌آموزان ناحیه یک زاهدان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فرهنگیان و دانش‌آموزان برگزار شد.

این آیین با هدف حمایت از دانش‌آموزان و کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان در مدارس ابتدایی الزهرا(س) و فرشتگان جام‌جم ناحیه یک زاهدان برگزار شد.

رسول صفرزائی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم با حضور در جمع دانش‌آموزان دوره ابتدایی، ضمن گفت‌وگو و همراهی با آنان گفت: دانش و مهارت، مهم‌ترین سرمایه دانش‌آموزان برای ساختن آینده‌ای بهتر است و آنان باید فرصت دوران تحصیل را برای یادگیری، رشد استعدادها و تقویت توانمندی‌های خود مغتنم بشمارند.

وی افزود: پیشرفت جامعه در گرو تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر است و آموزش و پرورش تلاش می‌کند در کنار آموزش‌های علمی، زمینه رشد فکری، مهارتی و اجتماعی دانش‌آموزان را نیز فراهم کند تا آنان بتوانند در آینده نقش مؤثری در توسعه استان و کشور ایفا کنند.

توزیع این بسته‌های تحصیلی در راستای حمایت از دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای آغاز سال تحصیلی انجام شد.