سیدمهدی سجادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند شهرستان سیب و سوران در قالب طرح ملی «ارمغان مهر» خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان، ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر توسط جمعیت هلال‌احمر شهرستان سیب و سوران توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان افزود: طرح «ارمغان مهر» با رویکرد حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در سال تحصیلی با آمادگی بیشتر اجرا می‌شود و هلال‌احمر در کنار سایر اقدامات حمایتی، توجه به نیازهای آموزشی و تحصیلی کودکان و نوجوانان را دنبال می‌کند.

سجادی ادامه داد: تأمین و توزیع بسته‌های تحصیلی با مشارکت و همراهی خیران، داوطلبان و اعضای جمعیت هلال‌احمر انجام می‌شود و تلاش داریم با تداوم این برنامه‌ها، بخشی از دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار در آغاز سال تحصیلی کاهش یابد.

وی تأکید کرد: حمایت از دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان از ظرفیت داوطلبان و خیران برای گسترش برنامه‌های حمایتی در مناطق کم‌برخوردار استان استفاده خواهد کرد.