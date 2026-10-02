  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

توزیع ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند سیب و سوران

توزیع ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند سیب و سوران

زاهدان- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان، از توزیع ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند شهرستان سیب و سوران در قالب طرح ملی «ارمغان مهر» خبر داد.

سیدمهدی سجادی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند شهرستان سیب و سوران در قالب طرح ملی «ارمغان مهر» خبر داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین بخشی از نیازهای تحصیلی آنان، ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر توسط جمعیت هلال‌احمر شهرستان سیب و سوران توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان افزود: طرح «ارمغان مهر» با رویکرد حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در سال تحصیلی با آمادگی بیشتر اجرا می‌شود و هلال‌احمر در کنار سایر اقدامات حمایتی، توجه به نیازهای آموزشی و تحصیلی کودکان و نوجوانان را دنبال می‌کند.

سجادی ادامه داد: تأمین و توزیع بسته‌های تحصیلی با مشارکت و همراهی خیران، داوطلبان و اعضای جمعیت هلال‌احمر انجام می‌شود و تلاش داریم با تداوم این برنامه‌ها، بخشی از دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار در آغاز سال تحصیلی کاهش یابد.

وی تأکید کرد: حمایت از دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان از ظرفیت داوطلبان و خیران برای گسترش برنامه‌های حمایتی در مناطق کم‌برخوردار استان استفاده خواهد کرد.

کد مطلب 6965369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها