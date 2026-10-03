کشف ۴۶ قبضه سلاح و ۱۲۸ قطعه پرنده در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال، یگان حفاظت محیط زیست استان در حوزه صید غیرمجاز ماهی، ۲ هزار و ۶۲۱ قطعه ماهی را از ۱۲ متخلف کشف و ضبط و برای آنها اعمال قانون کرده است.

وی افزود: در حوزه شکار غیرمجاز پرندگان نیز ۱۲۸ قطعه پرنده شامل ۱۰ قطعه تیهو، ۹۷ قطعه کبک، ۲ قطعه قمری، ۱۷ قطعه کبوتر و ۲ قطعه عقاب از ۲۹ متخلف کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در حوزه شکار غیرمجاز پستانداران نیز ۲۵ پستاندار شامل پنج تشی، پنج گراز و ۱۵ رأس کل و بز از ۱۴ متخلف کشف و ضبط و اعمال قانون شد.

وی بیان کرد: در حوزه زنده‌گیری پرندگان نیز ۲۲ قطعه پرنده شامل ۲۱ قطعه سهره و یک قطعه کبک از دو متخلف کشف و اعمال قانون شد و در حوزه زنده‌گیری پستانداران نیز دو رأس کل از یک متخلف کشف و ضبط شد.

کشف ۴۶ قبضه سلاح از متخلفان

دیانتی نسب با اشاره به اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت گفت: ۱۶ متخلف در حوزه شروع به شکار، پیش از انجام هرگونه اقدام، شناسایی و اعمال قانون شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همچنین از کشف ۴۶ قبضه سلاح در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: ۱۷ قبضه سلاح غیرمجاز شامل یک قبضه اسلحه بادی، دو قبضه پی‌سی‌پی و ۱۴ قبضه ساچمه‌زنی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی افزود: ۲۹ قبضه سلاح مجاز نیز شامل دو قبضه بادی، سه قبضه پی‌سی‌پی و ۲۴ قبضه ساچمه‌زنی از متخلفان کشف، ضبط و اعمال قانون شد.

تشکیل ۱۸ پرونده برای واحدهای آلاینده

دیانتی‌نسب در بخش دیگری از گزارش عملکرد شش‌ماهه محیط زیست استان به حوزه نظارت و پایش اشاره کرد و گفت: پس از انجام نظارت‌ها و پایش‌ها، ۱۸ فقره پرونده در حوزه‌های سنگ‌شکن، پسماند، پساب، کشتارگاه و دامپروری علیه ۱۸ نفر تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.

وی اضافه کرد: در همین مدت ۲۰ اخطاریه زیست‌محیطی نیز در زمینه ماسه‌شویی، پسماند، دامپروری و کشتارگاه صادر شده است.

تخریب بیش از ۱۶۲ هزار مترمربع اراضی ملی

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد درباره تخریب اراضی ملی نیز گفت: در حوزه محیط طبیعی و تخریب اراضی ملی، ۱۶۲ هزار و ۷۴۷ مترمربع از اراضی منابع ملی در مناطق حفاظت‌شده توسط ۴۰ نفر تخریب شده که برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و پرونده‌ها در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.

وی افزود: در حوزه رفع تصرف اراضی ملی نیز یک هزار و ۱۱۹ مترمربع از اراضی منابع ملی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

دیانتی‌نسب همچنین از تشکیل پرونده برای ورود غیرمجاز دام به مناطق تحت مدیریت محیط زیست خبر داد و اظهار کرد: یک هزار و ۹۶۰ رأس دام سبک متعلق به ۲۳ نفر وارد مناطق تحت مدیریت شده بودند که توسط محیط‌بانان برای آنها پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.

کاهش آتش‌سوزی‌ها با مشارکت جوامع محلی

وی با اشاره به وضعیت آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان گفت: با وجود بارش‌های مناسب زمستانه و بهاره و رشد علوفه‌ها که شرایط را برای وقوع آتش‌سوزی مساعد کرده بود، با تدابیر اتخاذشده تعداد و وسعت آتش‌سوزی‌ها نسبت به مدت مشابه سال‌های گذشته کاهش یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، مشارکت جوامع محلی را یکی از عوامل اصلی کاهش وسعت آتش‌سوزی‌ها دانست و گفت: در سال جاری ۱۶ مورد آتش‌سوزی رخ داد که با توجه به قراردادهای دیده‌بانی با جوامع محلی، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستاهای حاشیه مناطق حفاظت‌شده و تشکل‌های زیست‌محیطی، این آتش‌سوزی‌ها در مدت کوتاهی با همکاری محیط‌بانان مهار شدند.

کمبود ۲۵۲ محیط‌بان در کهگیلویه و بویراحمد

دیانتی‌نسب در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی حفاظت محیط زیست استان خاطرنشان کرد: کهگیلویه و بویراحمد دارای ۳۲۷ هزار هکتار مناطق تحت مدیریت است که براساس استانداردهای جهانی باید برای حفاظت از این عرصه‌ها ۳۲۷ محیط‌بان در اختیار داشته باشد.

وی افزود: این در حالی است که با توجه به توپوگرافی عمدتاً کوهستانی استان، تنها ۷۵ محیط‌بان در حال حفاظت از طبیعت هستند و استان با کمبود ۲۵۲ محیط‌بان مواجه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: کمبود نیروی انسانی مانع از فعالیت یگان حفاظت نخواهد شد و عملکرد شش‌ماهه امسال نشان می‌دهد که این یگان با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی، در برخورد با متخلفان، کاهش آتش‌سوزی‌ها، رفع تصرف اراضی ملی و حفاظت از تنوع زیستی استان اقدامات خود را ادامه داده است.