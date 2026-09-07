به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چرام با حضور و بیتوته دو شبانهروز در مناطق کوهستانی و صعبالعبور این شهرستان، موفق به شناسایی و دستگیری چهار متخلف شکار شد.
وی افزود: در جریان این عملیات، چهار قبضه سلاح ساچمهزنی تکلول و دولول به همراه لاشه دو قطعه کبک از متخلفان کشف و ضبط شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه متخلفان پس از دستگیری اعمال قانون شدند، تصریح کرد: پرونده این افراد برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
دیانتینسب به یکی از موارد جالب این عملیات اشاره کرد و گفت: یکی از متخلفان پس از مشاهده محیطبانان برای فرار و استتار، از درخت بلوط بالا رفته و خود را در میان شاخههای درخت مخفی کرده بود، اما هوشیاری و دقت محیطبانان موجب شناسایی و دستگیری وی شد.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، ادامه داد: حضور مستمر محیطبانان در مناطق کوهستانی و صعبالعبور و اجرای عملیاتهای هدفمند، نقش مهمی در برخورد با متخلفان و حفاظت از حیات وحش و زیستگاههای طبیعی دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: با هرگونه شکار و صید غیرمجاز و تعرض به حیات وحش و زیستگاههای طبیعی استان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.
دیانتینسب از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.
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