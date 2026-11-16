به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالدیانتی‌نسب با تشریح عملکرد هفت ماه نخست سال جاری حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: در این مدت ۷۵ محیط‌بان در ۳۲۷ هزار هکتار از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان فعالیت و با ۱۸۹ متخلف زیست‌محیطی برخورد کردند.

وی افزود: در این بازه زمانی ۱۶۸ فقره تخلف زیست‌محیطی به ثبت رسید که متخلفان برای رسیدگی به پرونده‌هایشان به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کشف و ضبط سلاح از متخلفان گفت: در جریان این عملیات‌ها ۴۷ قبضه سلاح ساچمه‌زنی و گلوله‌زنی کشف شد که ۱۸ قبضه غیرمجاز و ۲۹ قبضه دارای مجوز بودند.

دیانتی‌نسب ادامه داد: در حوزه تخلفات شکار حیات وحش، ۱۴۹ قطعه پرنده و ۳۱ رأس پستاندار شکار شدند. همچنین دو مورد زنده‌گیری پستانداران و ۲۲ مورد زنده‌گیری پرندگان نیز شناسایی و ثبت شد که با متخلفان مطابق قانون برخورد صورت گرفت.

وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با تخلفات شکار و صید بیان کرد: جلوگیری از وقوع تخلفات زیست‌محیطی یکی از اولویت‌های این مجموعه است و در همین راستا، محیط‌بانان استان در ۲۰ مورد، افراد را پیش از اقدام به شکار شناسایی و از ادامه فعالیت غیرقانونی آنان جلوگیری کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد با صید غیرمجاز آبزیان اشاره کرد و گفت: طی هفت ماه گذشته ۱۳ متخلف صید غیرمجاز ماهی به مراجع قضایی معرفی شدند و ۱۲ هزار و ۶۲۱ قطعه ماهی نیز از آنان کشف و ضبط شد.

رفع تصرف یک هزار و ۱۱۹ هکتار از اراضی ملی

دیانتی‌نسب همچنین از برخورد با متجاوزان به اراضی ملی خبر داد و تصریح کرد: در این مدت ۱۷۸ هزار و ۷۴۳ مترمربع از اراضی ملی توسط ۴۵ نفر به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود که پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، یک هزار و ۱۱۹ هکتار از اراضی ملی تصرف‌شده رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

شناسایی متخلفان شکار حیات وحش در فضای مجازی

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رصد و پایش فضای مجازی اظهار کرد: در هفت ماه نخست سال جاری، با پایش فعالیت کاربران در فضای مجازی، عاملان شکار سه رأس کل وحشی، سه تشی، یک کفتار و یک گراز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

دیانتی‌نسب در ادامه به اقدامات آموزشی و فرهنگی این اداره‌کل اشاره کرد و گفت: در قالب طرح ملی «ساعتی با محیط‌بانان» در مدارس استان، ۵۶۶ نفرساعت آموزش‌های زیست‌محیطی به دانش‌آموزان ارائه شد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت اضافه کرد: حفاظت پایدار از محیط زیست بدون همراهی مردم و فرهنگ‌سازی به‌ویژه در میان نسل جدید امکان‌پذیر نیست و برنامه‌های آموزشی و مشارکتی در این زمینه با جدیت ادامه خواهد یافت.