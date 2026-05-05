به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب از انتشار عملکرد یک هفته‌ای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گچساران خبر داد و افزود: این اقدامات با اولویت فرهنگ‌سازی و در ادامه برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید انجام شده است.

وی با بیان اینکه حفاظت از طبیعت جلوه‌ای از یک دفاع مقدس است، اظهار کرد: در حوزه حفاظت، فرهنگ‌سازی، حضور در میان مردم و جلب مشارکت جوامع محلی، اولویت نخست محیط زیست در شهرستان‌ها و مناطق تحت مدیریت است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: یگان حفاظت محیط زیست گچساران در گشت‌های هدفمند، پیشگیرانه و مستمر خود طی یک هفته اخیر موفق به کشف و ضبط ۷ قبضه سلاح از متخلفان شکار و صید در مناطق آزاد و حفاظت‌شده شده است.

دیانتی‌نسب گفت: مأموران یگان حفاظت در این مدت با هوشیاری و پایش مستمر، موارد متعددی از تخلفات زیست‌محیطی را شناسایی و برخورد قانونی لازم را انجام دادند.

وی افزود: در حوزه شکار پرندگان، لاشه ۹ قطعه کبک و یک قطعه تیهو از ۶ متخلف کشف و ضبط شد که در این رابطه ۲ قبضه سلاح ساچمه‌زنی و ۳ قبضه سلاح بادی نیز کشف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: همچنین مأموران، متخلفی را که با استفاده از یک رشته تور راهبند غیرمجاز اقدام به صید ۱۲ قطعه ماهی کرده بود، شناسایی و به مراجع قضائی معرفی کردند.

وی بیان کرد: در یکی دیگر از عملیات‌ها و با دریافت گزارش مردمی و همکاری مراجع قضائی، از منزل یک متخلف مقداری آثار لاشه گوشت کل شکار شده به همراه یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

دیانتی‌نسب افزود: محیط‌بانان گچساران همچنین در گشت و کنترل مشترک با همکاری مراجع انتظامی موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح کلاشینکف غیرمجاز از یک متخلف سابقه‌دار در حاشیه مناطق حفاظت‌شده شدند.

وی با قدردانی از همکاری مراجع قضائی، انتظامی و مردم طبیعت‌دوست شهرستان گچساران تأکید کرد: هیچ حاشیه امنی برای متخلفان زیست‌محیطی وجود نخواهد داشت و با آنان مطابق قانون برخورد می‌شود.