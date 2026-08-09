شکارچی پرایدسوار در باشت به دام افتاد؛ سه پرنده قربانی شکار غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی‌نسب افزود: همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول در شهرستان باشت منجر به شناسایی و توقیف خودروی حامل شکار غیرمجاز و کشف لاشه سه قطعه پرنده وحشی شد.

وی اظهار کرد: در پی گزارش شهروندان و با دستور دستگاه قضایی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان باشت با همکاری نیروهای انتظامی پاسگاه آبدهگاه، یک دستگاه خودروی پراید متعلق به متخلف شکار را شناسایی و متوقف کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در بازرسی قانونی از این خودرو، یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی به همراه لاشه یک قطعه کبک و دو قطعه تیهو کشف و ضبط شد.

وی تاکید کرد: متخلف پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع قضایی معرفی شد.

دیانتی نسب تصریح کرد: در شهرستان باشت شاهد همکاری مؤثر و مثال‌زدنی میان محیط‌بانان، نیروهای انتظامی و مقامات قضایی بودیم که نشان داد با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، برخورد با تخلفات زیست‌محیطی با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: باید از همکاری و اطلاع‌رسانی به‌موقع شهروندان نیز قدردانی کرد؛ مردم باشت نشان دادند که سرمایه‌های طبیعی را امانتی ارزشمند می‌دانند و در کنار دستگاه‌های اجرایی، خود را مسئول حفاظت از طبیعت می‌دانند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: محیط زیست با پشتیبانی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، با هرگونه تعرض به حیات وحش و عرصه‌های طبیعی، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

دیانتی‌نسب بیان کرد: پرونده این متخلف با جدیت در دستگاه قضایی پیگیری می‌شود و فرد متخلف علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، حسب نظر مرجع قضایی با مجازات‌های قانونی و تکمیلی نیز مواجه خواهد شد.