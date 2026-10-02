توقیف ۲۶۵۰ خودروی شوتی حامل کالای قاچاق در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزالله ملکی با اشاره به عملکرد انتظامی استان فارس در سال گذشته و در شرایط جنگ تحمیلی، گفت: امنیت حاصل تلاش یک سازمان نیست و برقراری آن به تنهایی از عهده پلیس خارج است؛ بنابراین همه دستگاه‌ها و اقشار مختلف مردم باید در کنار پلیس و سایر نیروهای مسلح برای برقراری امنیت مطلوب نقش‌آفرینی کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: از ابتدای جنگ، همکاران انتظامی استان حتی لحظه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم کوتاهی نکردند و با اجرای طرح «هر خودرو یک پاسگاه و کلانتری»، خدمات انتظامی را به سطح خیابان آوردند و مشکلات شهروندان را برطرف کردند.

سردار ملکی با تأکید بر اینکه پلیس خود را متعلق به مردم و در خدمت آنان می‌داند، گفت: تمام همت پلیس این است که خدمات بدون منت و با رعایت اخلاق و قانون به مردم ارائه شود و در تمام مراحل، به‌ویژه در بحران‌ها، در کنار مردم باشیم.

کشف بیش از ۱۵ تن مواد مخدر در فارس

وی با اشاره به بخشی از عملکرد انتظامی استان فارس در سال جاری بیان کرد: میزان دستگیری سارقان از ابتدای سال تاکنون ۴۲ درصد افزایش یافته و در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز با کشف بیش از ۱۵ تن انواع مواد مخدر، افزایش ۳۱ درصدی کشفیات را شاهد بوده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان فارس اضافه کرد: در حوزه مقابله با قاچاق سوخت که یکی از چالش‌های اصلی استان و کشور و از عوامل ناترازی انرژی است، کشفیات بیش از ۱۴۳ درصد افزایش داشته است.

سردار ملکی همچنین از کاهش ۱۲ درصدی جان‌باختگان حوادث جاده‌ای خبر داد و گفت: با تلاش کارکنان پلیس راه و راهور، در حوادث جاده‌ای و به‌ویژه در تعداد جان‌باختگان شاهد کاهش ۱۲ درصدی بوده‌ایم.

توقیف ۲۶۵۰ خودروی شوتی حامل کالای قاچاق

وی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با قاچاق کالا عنوان کرد: توقیف ۲ هزار و ۶۵۰ دستگاه خودروی شوتی حامل بار قاچاق از دیگر دستاوردهای انتظامی استان فارس بوده است.

فرمانده انتظامی استان فارس، حضور معتادان متجاهر را یکی از دغدغه‌های مردم، به‌ویژه شهروندان شیراز، دانست و گفت: بخش قابل توجهی از سرقت‌های خرد توسط این افراد انجام می‌شود و در زمینه جمع‌آوری معتادان متجاهر نیز شاهد افزایش ۱۰۲ درصدی بوده‌ایم.

تقدیر از خانواده کارکنان انتظامی فارس

سردار ملکی با قدردانی از کارکنان انتظامی استان و خانواده‌های آنان گفت: خدمات مجموعه انتظامی به مردم شریف فارس بسیار گسترده است و اگر پشتیبانی همسران و فرزندان کارکنان نبود، قطعاً در مأموریت‌ها موفق نمی‌شدیم.