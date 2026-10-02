کاهش ۱۷ درصدی جرایم در تاکستان؛ کشفیات ۳۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تاکستان با اشاره به عملکرد انتظامی این شهرستان اظهار کرد: در ۶ ماه گذشته در حوزه‌های مختلف از جمله قاچاق کالا، احتکار، مواد مخدر، مشروبات الکلی، سوخت و ماینرها اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

وی افزود: در مجموع، جرایم در شهرستان تاکستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش داشته، کشفیات ۳۲ درصد افزایش یافته و میزان دستگیری‌ها نیز ۳۸ درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان ادامه داد: تاکستان به واسطه همکاری مردم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی، در برخی شاخص‌های پیشگیری، کشفیات و دستگیری‌ها رتبه نخست را در میان شهرستان‌های استان قزوین به خود اختصاص داده است.

عبدی با اشاره به اهمیت امنیت در رشد و توسعه کشور گفت: امنیت پایه و اساس رشد و پیشرفت کشور در همه زمینه‌ها از جمله اقتصادی، سیاسی و امنیت روانی است و پلیس در حوزه امنیت داخلی کشور، برای برقراری نظم و امنیت از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

وی مشارکت مردم را یکی از عوامل اصلی موفقیت پلیس دانست و اظهار کرد: هر میزان موفقیتی که در خدمتگزاری به مردم به دست آمده، به واسطه پشتیبانی و حمایت مردم بوده است و امنیت نیز بدون مشارکت مردم محقق نمی‌شود.

فرمانده انتظامی تاکستان با اشاره به هفته انتظامی گفت: شعار امسال پلیس «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرافراز» است و کارکنان انتظامی در مسیر برقراری نظم و امنیت و مقابله با جرایم، هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند.

عبدی همچنین با قدردانی از مردم تاکستان به دلیل حضور در تجمعات شبانه طی ماه‌های گذشته، گفت: حضور مردم موجب شد فرصت برای سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب و گروه‌های مختلف فراهم نشود.

وی با اشاره به حوادث سال گذشته در شهرستان تاکستان افزود: مردم باید هوشیار باشند و اجازه ندهند اعتراضات و مطالبات بهانه‌ای برای ایجاد ناامنی و تخریب اموال عمومی و خصوصی شود.

فرمانده انتظامی تاکستان تأکید کرد: خط قرمز پلیس، ایجاد ناامنی و ناآرامی برای مردم است و با اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر برخورد خواهد شد.

عبدی در ادامه از برخورد با قاچاقچیان، محتکران و عوامل اخلال در تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: در حوزه سلاح و مهمات نیز کشفیات قابل توجهی انجام شده است.

وی همچنین به موضوع موتورسیکلت‌های مزاحم در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: به صورت روزانه طرح‌های برخورد با موتورسواران مزاحم در شهرستان اجرا می‌شود و روزانه دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ دستگاه موتورسیکلت توقیف می‌شود.

فرمانده انتظامی تاکستان با اشاره به شرایط جغرافیایی و فرهنگی شهرستان و گستردگی استفاده از موتورسیکلت، خواستار همکاری متولیان فرهنگی و اجتماعی برای کاهش این مشکلات شد و افزود: در حوزه خودروهای مزاحم در جاده‌ها نیز پلیس با موارد تخلف برخورد خواهد کرد.

عبدی در ابتدای سخنان خود نیز از همراهی مردم ولایت‌مدار تاکستان، نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، دستگاه قضایی، خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و بازنشستگان نیروهای مسلح با مجموعه انتظامی شهرستان قدردانی کرد.