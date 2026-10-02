دستگیری ۹۳ تبعه غیرمجاز در طرح ارتقای امنیت اجتماعی زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۹۳ تبعه غیرمجاز در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی یک هفته اخیر در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، جلب رضایت عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

نوری افزود: مأموران پلیس در اجرای این طرح ۱۱۴ سارق، ۶ محکوم متواری، ۹۳ تبعه غیرمجاز، ۲۹ خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۸۴ معتاد متجاهر را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در این طرح همچنین چهار قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۱۷۹ دستگاه خودرو و ۵۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.