  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

دستگیری ۹۳ تبعه غیرمجاز در طرح ارتقای امنیت اجتماعی زاهدان

دستگیری ۹۳ تبعه غیرمجاز در طرح ارتقای امنیت اجتماعی زاهدان

زاهدان- فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان، از دستگیری ۹۳ تبعه غیرمجاز در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی یک هفته اخیر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۹۳ تبعه غیرمجاز در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی یک هفته اخیر در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، جلب رضایت عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

نوری افزود: مأموران پلیس در اجرای این طرح ۱۱۴ سارق، ۶ محکوم متواری، ۹۳ تبعه غیرمجاز، ۲۹ خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۸۴ معتاد متجاهر را دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در این طرح همچنین چهار قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ۱۷۹ دستگاه خودرو و ۵۹ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف شد.

کد مطلب 6965419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها