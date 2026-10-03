ممنوعیت فروش عینک هوشمند متا در خرده فروشی هلندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که نگرانی های فزاینده درباره حفظ حریم خصوصی شدت گرفته و چنین اقدامی یکی از نخستین موارد اتخاذ شده از سوی یک خرده فروش به حساب می آید.

سخنگوی شرکت هانس آندرس در این باره گفت: این تصمیم پس از بحث و گمانه های زنی های جاری عمومی و سیاسی درباره عینک های هوشمند و ایجاد سوالاتی درباره شرایط استفاده از این فناوری انجام شده است.

اعتراض فزاینده هلند درباره عینک نشان دهنده موضع گیری وسیع ترعلیه عینک های هوشمند مجهز به دوربین است.

سخنگوی متا اعلام کرد این شرکت همچنان به توسعه عینک های هوشمند محبوب ادامه می دهد. این شرکت اعلام کرد: هر عینک مجهز به دوربین یک چراغ درخشان در قسمت جلویی دارد که هنگام ثبت عکس یا ویدئو چشمک می زند. اگر فردی این چراغ را دستکاریی کند یا آن را بپوشاند، می توان آن را خاموش و دوربین را غیرفعال کرد.

رگولاتور حریم خصوصی هلند ماه گذشته هشدار داد ویدئوهایی که با عینک های هوشمند ساخته و افراد را قابل شناسایی نشان می دهند را نمی توان به طور کلی به اشتراک گذاشت یا بدون اجازه منتشر کرد.