هوش مصنوعی همه کاره متا راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که نگرانی های داخلی درباره سو مدیریت این فناوری دسترسی به داده های حساس را امکانپذیر می کند.

«Muse Agent» متا که در داخل شرکت به «Hatch» مشهور است، بخش اصلی برنامه مارک زاکربرگ برای ارائه ابر هوش شخصی به میلیاردها کاربر سرویس های روزانه متا است. این طرح بخش از تلاش های مالک اینستاگرام و فیس بوک برای متنوع سازی منابع درآمدزایی شرکت فراتر از تبلیغات و ساخت یک کسب وکار معتبر از سرمایه گذاری کلان آن در تراشه های هوش مصنوعی و زیرساخت های دیگری است که پیش بینی می شود در سال جاری میلادی از ۱۳۰ میلیارد دلار فراتر رود.

این محصول در مرحله نخست فقط در آمریکا به شکل یک اپ مخصوصMuse یا در سرویس واتس اپ ارائه می شود. متا تصمیم دارد این عامل هوش مصنوعی را به مجموعه عینک های هوشمند در آینده نزدیک اضافه کند اما در این باره توضیحی نداده است. نسخه اولیه این عامل به طور رایگان در دسترس خواهد بود، هرچند متا طرح حق عضویت به بهای ماهانه ۲۰ دلار و همچنین طرح ماهانه ۱۰۰ دلار برای مصرف بیشتر از ابزار ارائه خواهد کرد.

کاربران می توانند انتخاب کنند تعاملات شان در آموزش مدل های هوش مصنوعی متا به کار گرفته نشود و شرکت نیز تصمیم دارد یک نسخه رمزگذاری شده از Muse را در ادامه سال جاری میلادی ارائه کند.