سامسونگ عینک هوشمند می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، کاربران می توانند با کمک این گجت پوشیدنی، عکس بگیرند به تماس ها پاسخ دهند، موسیقی گوش کنند و به چت بات جمینای گوگل درباره هرآنچه که در لنزهای عینک می بیند، حرف بزند.

این عینک شباهت بسیار زیادی به جدیدترین محصول مشابه متا دارد که ماه گذشته عرضه شد. سامسونگ امیدوار است تا تجربه ای متمایز برای افرادی ارائه کند که هم اکنون به این اکوسیستم علاقه زیادی دارند. به عنوان مثال اگر کاربر ساعت گلکسی نیز استفاده کند، این گجت می تواند حرکات دست را برای ثبت عکس با کمک دوربین های عینک، تشخیص دهد. یک موبایل گلکسی تمام این عکس ها را برای دسترسی آسان به یک آلبوم مخصوص منتقل می کند. همچنین ساعت می تواند تماس ها را به عینک هوشمند کاربر منتقل کند.

عینک سامسونگ می تواند با یک بار شارژ تا ۹ ساعت کارکند و قاب شارژ آن نیز می تواند این مدت زمان را هفت برابر کند. در محصول از تراشه ARIGen۱ اسنپ دراگون متعلق به شرکت کوالکام استفاده شده که هنگام استفاده از دوربین ها و جستجو با هوش مصنوعی عملکرد را تسریع می کند.

در کنار این موارد کاربر می تواند با توجه به موقعیت مکانی خود جهت یابی مسیر دریافت کند، سخنان فرد دیگر را ترجمه کند و خلاصه هایی از پیام های دریافتی را بنویسد و آنچه را که کاربر هنگام تماس ویدئویی می بیند را به اشتراک بگذارد.

سامسونگ از دو طراحی قاب عینک رونمایی کرده است. انتظار می رسد بهای محصول ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار باشد.