حفظ حریم خصوصی عرضه عینک اپل را به تاخیر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مارک گورمن خبرنگار بلومبرگ در گزارشی نوشته اپل با اینکه چطور نگرانی های بزرگ حریم خصوصی مربوط به عینک های هوشمند را برطرف کند، روبرو است. به نوشته این خبرنگار، تیم های توسعه دهنده عینک در گروه سخت افزار«ویژن» اپل و بخش های دیگر شرکت حریم خصوصی را اولویت شماره یک خود می دانند.

هرچند کاربران اشتیاق زیادی برای مشاهده عینک هوشمند اپل دارند، اما رویکرد اپل برای اتخاذ گام های بیشتر در زمینه دسته بندی سخت افزار جدیدش معقولانه به نظر می رسد زیرا شهرت خود را با تاکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران بنا کرده است.

براساس گزارش ها اپل مشغول کار روی چند سخت افزار و نرم افزار جدید مرتبط با ویژگی های حریم خصوصی است که در محصولات فعلی آن وجود دارد. این شرکت از بخش نرم افزاری احتمالا برخی اقدامات حفاظتی برای حریم خصوصی به کار می گیرد مانند اقداماتی که متا نیز انجام داده است. در صورتیکه ظن آن وجود داشته باشد که چراغ نشان دهنده حالت ضبط در عینک هوشمند متا دستکاری شده بود، فرایند ضبط محتوا غیرفعال می شود.

به گفته گورمن، اپل در حال بررسی نسخه‌های محدودتر و ساده‌تر از عینک هوشمند خود نیز هست. یکی از گزینه‌ها عرضه عینکی است که اصلا دوربینی نداشته باشد. گزینه دیگر ساخت عینکی با مجموعه کامل دوربین‌ها اما به‌گونه‌ای است که امکان ثبت عکس یا فیلم برای کاربر غیرفعال شده باشد.

در ابتدا قرار بود عینک هوشمند اپل در سال جاری میلادی رونمایی شود اما زمانبندی آن به سال آینده میلادی به تعویق افتاده است. به نوشته گورمن انتظار می رود اپل این گجت را در کنفرانس WWDCآینده در ۲۰۲۷ میلادی معرفی و در پایان سال آن را روانه بازار کند.