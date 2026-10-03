به گزارش خبرگزاری مهر، آئین نکوداشت سردار شهید سیدمحمد صنیع‌خانی، بنیانگذار و فرمانده ترابری سپاه، همزمان با اکران مستند «ایستاده در کنار تیمز» با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان، خانواده‌های شهدا و همرزمان این شهید، جمعه ۱۰ مهر در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

در این مراسم، یاد و خاطره سردار شهید سیدمحمد صنیع‌خانی، از فرماندهان حوزه پشتیبانی و ترابری سپاه در دوران هشت سال دفاع مقدس، گرامی داشته شد.

شهید صنیع‌خانی، چرخ‌های سنگین ترابری را به حرکت در آورد

سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار کرد: شهید صنیع‌خانی با تکیه بر مدیریت، برنامه‌ریزی، اخلاق و ولایت‌مداری، نقشی اساسی در ساماندهی ناوگان ترابری و لجستیک سپاه در طول هشت سال دفاع مقدس ایفا کرد.

وی ادامه داد: شهید سیدمحمد صنیع‌خانی نه‌تنها یک فرمانده عملیاتی، بلکه شخصیتی محبوب و دلسوز برای نیروهای تحت امر خود بود که با مدیریت جهادی، چرخ‌های ترابری سنگین را در سخت‌ترین شرایط جنگی به حرکت درآورد. او همان پاسدار و فرمانده جوانی بود که در کنار مردان بزرگی چون محسن رضایی، محسن رفیق‌دوست و شهید حسن طهرانی‌مقدم، آثار بزرگی از خود به یادگار گذاشت و نقشی اساسی در مدیریت جنگ ایفا کرد.

سردار قربانی همچنین با تجلیل از مرکز هنری رسانه‌ای نهضت برای تهیه و تولید مستند زندگی شهید صنیع‌خانی و برگزاری این آئین گفت: خوشحالم که سیدمحمد را از مظلومیت درآوردید. او با کارهای بزرگش باید الگو شود و راهش که همان راه ولایت است، ادامه یابد.

در بخش دیگری از این مراسم از زهره نجف‌زاده تهیه‌کننده مستند و سیدمصطفی موسوی‌تبار کارگردان این اثر در کنار سیدموسی صنیع‌خانی پدر شهید تجلیل شد. در پایان این مراسم، مستند «ایستاده در کنار تیمز» به نمایش درآمد؛ مستندی که پیش از این موفق به دریافت سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شده است.

این مستند به فعالیت‌های شهید سیدمحمد صنیع‌خانی و نقش کمتر دیده‌شده نیروهای پشتیبانی و ترابری در دوران دفاع مقدس می‌پردازد و روایت فعالیت‌های این شهید در دوران جنگ تا سال‌های پایانی زندگی او را به تصویر می‌کشد.

آئین نکوداشت سردار شهید سید محمد صنیع‌خانی بنیان‌گذار و فرمانده ترابری سپاه با حضور حاج سید موسی صنیع‌خانی پدر شهید، سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، صمد کمالی مشاور پیگیری امور خانواده شهدا و ایثارگران، عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و جمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، مدیران فرهنگی و خانواده‌های شهدا در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.