به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر جمعه در اجتماع پرشور «جان‌فدایان ایران اسلامی تیپ مردمی شهید سلامی» که در سالن شهید بابایی قزوین برگزار شد اظهار کرد: گردان‌های حماسه‌سازی چون حضرت رسول (ص)، امام رضا (ع) و حضرت زهرا (س) که در دوران دفاع مقدس برگ‌های زرینی در کارنامه استان رقم زدند، امروز در بستر جامعه تکثیر شده‌اند و بخش عمده‌ای از این نیروهای مخلص و پای کار، همین جان‌فدایان و گردان‌های تیپ شهید سلامی هستند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی استان قزوین در میزبانی از فرزند مقام معظم رهبری در جمع جوانان و دانشجویان، از این رویداد به‌عنوان «تاریخی فراموش‌نشدنی» یاد کرد و با ادای احترام به فرماندهان شهید سپاه، به‌ویژه سپهبد پاسدار حسین سلامی و سپهبد پاسدار محمد پاکپور، خاطرنشان ساخت: دو سال پیش، اجتماع بزرگ بسیجیان، رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در همین سالن میزبان سردار سلامی بود و امروز جان‌فدایان ایران اسلامی، ادامه‌دهنده راه پرافتخار همان شهید والامقام هستند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) با تجلیل از نقش آفرینی تیپ‌های مردمی و یگان‌های رزمی استان در دوران جنگ تحمیلی، از جمله گردان حضرت سیدالشهدا (ع)، گردان مالک اشتر و دیگر واحدهای رزم، تأکید کرد: امروز با گسترش همان روحیه حماسی، تفکر دفاع مقدس در قالب جان‌فدایان و تیپ شهید سلامی برای صیانت از ایران اسلامی جلوه‌گر شده است.

سردار رفیعی آتانی در ادامه با قدردانی از سردار عبدالله عراقی، وی را از چهره‌های درخشان و پرافتخار دفاع مقدس خواند و حضور همرزمان دوران جنگ تحمیلی در این آیین را نمادی از پیوند نسل‌های جهاد دانست.

وی با نقل خاطره‌ای از شب چهارشنبه‌سوری سال گذشته پرده برداشت و گفت: در شبی که ضدانقلاب با انتشار فراخوان به دنبال ایجاد ناآرامی بود، پیشکسوتان و رزمندگان تا صبح در میان مردم ماندند و نقشی بازدارنده و تعیین‌کننده از خود به نمایش گذاشتند.

وی از سازماندهی «بیش از ۲۱ گردان مردمی» با استقبال پرشور مردم و در کنار پیشکسوتان دفاع مقدس خبر داد و افزود: این گردان‌ها هم‌اکنون در کنار سایر آرایش‌های رزمی، از جمله گردان‌های امام حسین (ع)، گردان‌های بیت‌المقدس، پایگاه‌ها و یگان‌های بسیج، مشغول فعالیت مستمر هستند.

سردار رفیعی آتانی تصریح کرد: با راهبری سردار سلامی، دو فرمانده کارکشته و توانمند سپاه در عملیات‌های اخیر به‌طور هم‌زمان وارد میدان شده‌اند و احکام مرتبط با پشتیبانی و سازماندهی جدید نیز ابلاغ گردیده است. فرماندهان محلی نیز با بسیج همه امکانات، دوشادوش نیروهای مردمی صف‌آرایی کرده‌اند.

فرمانده سپاه استان قزوین با اشاره به کارنامه عملیاتی روزهای گذشته اظهار داشت: در این بازه زمانی، شش هزار نفر-نوبت حضور عملیاتی به ثبت رسیده و با پشتیبانی هوافضای سپاه، پدافند ارتش، گشت‌های اطلاعاتی و همکاری بی‌دریغ مردم، بالغ بر هفت هزار نفر-روز رزمنده در عملیات‌های استان مشارکت داشته‌اند.

او تأکید کرد: ثمره این هم‌راهی و هم‌افزایی، ساقط‌سازی چهار فروند پهپاد پیشرفته شناسایی دشمن و تداوم پشتیبانی کامل رصد هوایی بوده است که در این مسیر، استان شماری جانباز و شهید والامقام تقدیم انقلاب کرده است.

اعلام آمادگی تا پشیمانی قطعی دشمنان

وی با بیان اینکه تیپ ۸۲، گردان‌های پشتیبانی و سایر یگان‌های مردمی استان قزوین امروز به سطح درخور توجهی از آمادگی رسیده‌اند، به حضور بیش از چهار هزار نفر در این سالن اشاره کرد و گفت: این سازمان مردمی به‌طور مستمر توسعه خواهد یافت.

سردار رفیعی آتانی از سوی رزمندگان حاضر اعلام کرد: تمامی خواهران و برادران بسیجی و مجموعه پیشکسوتان، اعلام آمادگی کامل می‌کنند که همواره آماده‌اند و آماده خواهند ماند و به‌یاری خداوند متعال، با همین توان و انسجام، دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی را بیش‌ازپیش پشیمان خواهند کرد.

