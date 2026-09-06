به گزارش خبرنگار مهر، زهره نجف‌زاده تهیه کننده مستند «ایستاده در کنار تیمز» در صفحه مجازی خود به مناسبت سالروز شهادت شهید سید محمد صنیع‌خانی مطلبی منتشر کرد.

در این یادداشت آمده است:

«بسم الله

از آن شبی که پله های سن جشنواره فجر را بالا رفتم و سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند در دستانم قرار گرفت و نامم کنار نام شما خوانده شد، تا الان دقیقا ۲۲۷ روز گذشته است.

اگر خاطرتان باشد، تقریبا ۲ سال قبل‌ترش، اوایلی که قرار شد فیلم شما را بسازیم، کار، خیلی سخت پیش می رفت، کشور داشت وارد التهاب می‌شد و ما در همان وضعیت در همه جا به دنبال شما می‌گشتیم و تقریبا هیچ اثری از شما پیدا نمی‌شد، ما زمین و زمان را به هم می‌دوختیم، اما هر بار به در بسته می‌خوردیم.

یادتان هست، آنقدر هر روز جلوی اتاق آرشیو سازمان رفتم که مدیرش گفت: «من چکار کنم تو دیگه نیایی؟!» و من خندیدم: «من میام، خیالتون راحت، فقط اگه کارمو راه بیاندازید دیگه نمیام».

یا وقتی از چند مسیر مختلف به شخصی نامه زدیم و هر کسی را می‌شناختیم واسطه کردم (جایی که شما برای آنها خیلی آشنا بودید) اما بعد از ۸ ماه، آخرش فقط با صدای بلند گفتند: «ما هیچی نداریم!!!»

یا وقتی از خانم سین خواهش کردیم تا مصاحبه‌ با مادر خدا بیامرزتان را به ما بدهد (حتی با هزینه) ولی چنان پاسخی داد که من دلم سوخت ...

آقای صنیع خانی یادتان هست، یک روز ناراحت و غصه دار، درمانده از همه جا، به خودتان گفتم دیگر کاری از من بر نمی‌آید، کار خودتان است، خودتان درستش کنید ... و بعد از آن روز من حضور شما را دیدم ... شما مثل زندگی‌تان، مرد کارهای نشدنی بودید. انگار خودتان پای کار خودتان، ایستادید و راه‌ها باز شد، هر چند سخت، ولی جلو رفت.

افتخار کسب سیمرغ جشنواره فجر، آرزوی همیشگی هر مستندسازی است، اما من ۲۲۷ روز پیش این افتخار را کسب کردم که در کنار شما از پله‌های سن جشنواره فجر بالا بروم و همان‌ها را گفتم که شما می‌خواستید.

وقتی همسرتان همان شب گفت: «اگر سیدمحمد امشب اونجا بود همین حرف ها را می زد»، مطمئن شدم که شما خودتان، کار را تمام کردید.

از شما و همه آنها که در مسیر ساخت مستند «ایستاده در کنار تیمز» توفیق همراهی‌شان را داشتم، ممنونم.»