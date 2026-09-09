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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

آیین رونمایی از کتاب «سخت ولی شیرین» برگزار شد

آیین رونمایی از کتاب «سخت ولی شیرین» برگزار شد

مراسم آیین رونمایی از کتاب «سخت ولی شیرین» که به خاطرات و زندگی شهناز اشکیان، همسر فرمانده  لشکر ۲۵ کربلا در هشت سال دفاع مقدس می پردازد، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آیین رونمایی از کتاب «سخت ولی شیرین» که به خاطرات و زندگی شهناز اشکیان، همسر سردار سرتیپ پاسدار مرتضی قربانی فرمانده لشکر ۲۵ کربلا در هشت سال دفاع مقدس میپردازد، صبح امروز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۵ در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور سردار مرتضی قربانی، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف (مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه)، نویسنده کتاب، راوی و جمعی از پیشکسوتان، نویسندگان، پژوهشگران دفاع مقدس و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد، از جلد سوم مجموعه کتابهای «همسران» رونمایی به عمل آمد.

کتاب «سخت ولی شیرین» که به قلم فاطمه ولینژاد تألیف شده، در ۱۷ فصل به روایت همراهی و ایستادگی بانویی رزمنده در کنار همسرش میپردازد؛ بانویی که از آغاز نوجوانی به عنوان امدادگر در جبهه کردستان حضور یافت و در مناطق عملیاتی به ایثارگری پرداخت و به افتخار جانبازی نائل آمد.

گفتنی است، سردار مرتضی قربانی از فرماندهان پیشکسوت دوران دفاع مقدس است که فرماندهی لشکرهای ۲۵ کربلا و ۵ نصر را بر عهده داشته و در عملیاتهای فتحالمبین، بیتالمقدس، محرم و والفجر ۸ نقشی کلیدی ایفا کرده است. وی به پاسداشت خدمات خود در جنگ، سه بار نشان فتح دریافت کرده است.

کد مطلب 6942168
هادی رضایی

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