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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

دره زرنو تهران با ۷۰ درصد پیشرفت به مسیر گردشگری تبدیل می‌شود

دره زرنو تهران با ۷۰ درصد پیشرفت به مسیر گردشگری تبدیل می‌شود

پروژه گردشگری دره زرنو در منطقه ۵ تهران با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، در مسیر تبدیل به فضایی ایمن و گردشگری قرار دارد.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از سازمان نوسازی شهرداری تهران، علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، با اشاره به اجرای پروژه گردشگری دره زرنو در منطقه ۵ شهرداری تهران اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری، ساماندهی فضای محله و ایجاد بستری مناسب برای حضور و تردد شهروندان در حال اجراست و تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه مسیر گردشگری دره زرنو پیش از این به‌صورت جاده‌ای خاکی و رهاشده بود، افزود: این محدوده در گذشته با مشکلاتی از جمله انباشت نخاله‌های ساختمانی و تبدیل شدن به محل تجمع افراد آسیب‌دیده اجتماعی مواجه بود که این شرایط موجب نارضایتی ساکنان و کاهش کیفیت محیط محله شده بود.

کمالی‌زاده ادامه داد: در جریان اجرای این پروژه، اقدامات عمرانی و ساماندهی محیطی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون عملیات برق‌کشی و تأمین روشنایی، نصب مبلمان شهری و بهسازی مسیر انجام شده است. همچنین با ساماندهی این محدوده، زمینه رفع مشکلات اجتماعی پیشین و بازگشت امنیت و آرامش به فضا فراهم شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: مسیر گردشگری دره زرنو در امتدادی به طول تقریبی یک‌ونیم کیلومتر و با عرض متوسط ۶ متر طراحی شده و در بخش انتهایی آن نیز یک مسیر گردشگری برای تردد شهروندان پیش‌بینی شده است. همچنین مجموعه‌ای از مبلمان شهری و اقدامات مربوط به بدنه‌سازی به‌صورت پراکنده در طول مسیر اجرا و تکمیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تبدیل فضاهای رهاشده و کم‌استفاده شهری به محیط‌هایی ایمن، سامان‌یافته و برخوردار از ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی، از جمله رویکردهای مهم در بازآفرینی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات شهری است.

کد مطلب 6996467

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    نظرات

    • سلیمانی IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      50 درصد .... هنوز کوچه پلکان بهار رو درست نکردن با تشکر خواهش میکنیم استارت شو بزنید منتظریم

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