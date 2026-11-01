به گزارش خبرگزای مهر به نقل از سازمان نوسازی شهرداری تهران، علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، با اشاره به اجرای پروژه گردشگری دره زرنو در منطقه ۵ شهرداری تهران اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری، ساماندهی فضای محله و ایجاد بستری مناسب برای حضور و تردد شهروندان در حال اجراست و تاکنون حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه مسیر گردشگری دره زرنو پیش از این به‌صورت جاده‌ای خاکی و رهاشده بود، افزود: این محدوده در گذشته با مشکلاتی از جمله انباشت نخاله‌های ساختمانی و تبدیل شدن به محل تجمع افراد آسیب‌دیده اجتماعی مواجه بود که این شرایط موجب نارضایتی ساکنان و کاهش کیفیت محیط محله شده بود.

کمالی‌زاده ادامه داد: در جریان اجرای این پروژه، اقدامات عمرانی و ساماندهی محیطی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون عملیات برق‌کشی و تأمین روشنایی، نصب مبلمان شهری و بهسازی مسیر انجام شده است. همچنین با ساماندهی این محدوده، زمینه رفع مشکلات اجتماعی پیشین و بازگشت امنیت و آرامش به فضا فراهم شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: مسیر گردشگری دره زرنو در امتدادی به طول تقریبی یک‌ونیم کیلومتر و با عرض متوسط ۶ متر طراحی شده و در بخش انتهایی آن نیز یک مسیر گردشگری برای تردد شهروندان پیش‌بینی شده است. همچنین مجموعه‌ای از مبلمان شهری و اقدامات مربوط به بدنه‌سازی به‌صورت پراکنده در طول مسیر اجرا و تکمیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تبدیل فضاهای رهاشده و کم‌استفاده شهری به محیط‌هایی ایمن، سامان‌یافته و برخوردار از ظرفیت‌های گردشگری و تفریحی، از جمله رویکردهای مهم در بازآفرینی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات شهری است.