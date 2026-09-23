هیئت کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد؛ ظرفیت مغفول برای رونق ورزش و فرهنگ‌

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی با پیشکسوتان و اعضای هیئت کوهنوردی و سنگنوردی کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از فعالیتهای جامعه کوهنوردی استان، اظهار کرد: ورزش یکی از مهمترین مبانی شکلگیری جامعهای بانشاط، سالم و توسعهیافته است و جامعه کوهنوردی میتواند در این مسیر نقش مهمی داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه فعالیتهای ورزشی در دوران اسارت، افزود: در آن دوران نیز با وجود همه محدودیتها، ورزش توانست انسجام، نشاط و روحیه جمعی را میان اسرا تقویت کند و برای رشتههای مختلف ورزشی ساختاری منسجم ایجاد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: امروز نیز این نقش بر عهده جامعه ورزش است و هیئتهای ورزشی باید علاوه بر فعالیت تخصصی، در فرهنگسازی و هدایت جامعه به سمت ورزش و نشاط اجتماعی اثرگذار باشند.
محمدی با تأکید بر جایگاه هیئت کوهنوردی و سنگنوردی گفت: شاید فعالیت از مسیر اداری به تنهایی اثرگذاری لازم را نداشته باشد، اما افرادی که در متن جامعه و کف جامعه حضور دارند، میتوانند فرهنگ ورزش را توسعه دهند و مردم را به سمت فعالیتهای ورزشی سوق دهند.
وی ادامه داد: جامعه کوهنوردی استان یک جامعه هدفمند و منسجم است و باید از این ظرفیت برای توسعه ورزش همگانی، برگزاری برنامههای خانوادگی و ایجاد نشاط اجتماعی استفاده کرد.
معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برنامههای پیادهروی خانوادگی در استان، بیان کرد: در سال ۱۴۰۴ هر هفته برنامه پیادهروی خانوادگی برگزار میشد که با آغاز جنگ متوقف شد و اکنون در حال پیگیری برای ساماندهی مجدد این برنامهها هستیم.
وی افزود: انتظار میرود هیئتهای ورزشی، بهویژه جامعه کوهنوردی، در کنار مجموعه ادارهکل ورزش و جوانان برای رونق ورزش همگانی و ایجاد نشاط در جامعه نقشآفرینی کنند.
محمدی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت فکری جامعه کوهنوردی اظهار کرد: ما در شرایط سخت نیازمند کمک فکری و راهکارهای جامعه ورزش هستیم و دیدگاهها و تجربههای پیشکسوتان و اعضای هیئتها میتواند در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای ورزشی استان مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: امکانات و منابع محدود است و همه مشکلات با شعار حل نمیشود، اما با همفکری و استفاده از ظرفیتهای موجود میتوان ورزش استان را به جایگاهی که شایسته مردم کهگیلویه و بویراحمد است نزدیک کرد.
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