به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسایی شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی هیئت کوهنوردی و سنگنوردی کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از جامعه کوهنوردی و سنگنوردی استان اظهار کرد: انسجام و همدلی موجود میان جامعه کوهنوردی و سنگنوردی استان موجب افتخار جامعه ورزش است و این مجموعه میتواند الگویی برای سایر هیئتهای ورزشی باشد.
وی با تبریک به زریر حسینزاده برای عضویت در هیئترئیسه فدراسیون کوهنوردی، افزود: تلاش، پشتکار و انسجام مجموعه کوهنوردی استان زمینهساز این اتفاق شد و امیدواریم این ظرفیت در مسیر توسعه ورزش استان مورد استفاده قرار گیرد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سیاستهای دولت وفاق در حوزه ورزش، گفت: از ابتدای فعالیت مجموعه مدیریتی جدید، حمایت از هیئتهای ورزشی و ایجاد ساختاری شفاف و پاسخگو در دستور کار قرار گرفته است تا هیئتها بتوانند مطالبات بهحق جامعه هدف خود را پیگیری و محقق کنند.
کوهنوردی؛ ورزشی با سه کارکرد قهرمانی، همگانی و بحران
پارسایی با بیان اینکه هیئت کوهنوردی و سنگنوردی از ظرفیتهای متنوعی برخوردار است، تصریح کرد: این هیئت هم در حوزه ورزش قهرمانی، همگانی و هم در حوزه مدیریت بحران نقشآفرین است.
وی ادامه داد: سنگنوردی از جمله رشتههایی است که در عرصه ورزش قهرمانی و رقابتهای المپیکی نیز جایگاه دارد و استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به قرار گرفتن در زاگرس و برخورداری از دیوارهها و ظرفیتهای طبیعی گسترده، از شرایط مناسبی برای توسعه این رشته برخوردار است.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان، آموزش، ترویج علم و ایجاد زیرساختهای استاندارد را لازمه توسعه سنگنوردی دانست و گفت: بدون برخورداری از دیوارههای استاندارد سنگنوردی، نمیتوان انتظار داشت این رشته در حوزه آموزش، استعدادیابی و قهرمانی به جایگاه مطلوب برسد.
افتتاح دو دیواره سنگنوردی در هفته تربیت بدنی
پارسایی با اشاره به اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای این رشته، اظهار کرد: دیواره سنگنوردی کهگیلویه در مرحله راهاندازی قرار دارد و دیواره سنگنوردی شهرستان گچساران نیز در مرحله اجراست.
وی افزود: برنامهریزی شده است هر دو دیواره در هفته تربیت بدنی و در تاریخ ۲۶ مهرماه به بهرهبرداری برسند.
پارسایی با اشاره به حمایتهای انجامشده در حوزه آموزش نیز گفت: با همکاری هیئت کوهنوردی و اعضای هیئترئیسه تلاش شده است در حوزه آموزش سنگنوردی و صخرهنوردی فرآیند مناسبی ایجاد شود و حمایتهای ادارهکل نیز با هدف ایجاد انگیزه و فراهم کردن زمینه رشد این رشته ادامه خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل زیرساختها، زمینه استعدادیابی از مدارس فراهم شود و کهگیلویه و بویراحمد بتواند در عرصههای ملی، آسیایی و بینالمللی سنگنوردی حرفی برای گفتن داشته باشد.
خرید ۱۰ میلیارد تومان تجهیزات برای کوهنوردان
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «سرای کوهنوردان» در سیسخت اشاره کرد و گفت: این پروژه با مشکلاتی در حوزه پیمان و قرارداد مواجه است و ادارهکل برای رفع این مشکلات ورود کرده است.
پارسایی افزود: در دو سال اخیر حدود ۱۰ میلیارد تومان تجهیزات برای کوهنوردان خریداری شده که این تجهیزات در انبار دپو شده است، اما به دلیل مشکلات زیرساختی و قراردادی پروژه، امکان بهرهبرداری کامل از آنها فراهم نشده است.
وی ادامه داد: موضوع پروژه با فرماندار دنا و مجموعه مدیریت شهری سیسخت پیگیری شده و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری و بررسی مشکلات پیمانکار، موانع موجود برطرف شود تا این پروژه هرچه سریعتر از وضعیت فعلی خارج شده و به بهرهبرداری برسد.
ضرورت تعیین سازوکار قانونی برای امدادرسانی کوهنوردان
پارسایی همچنین بر ضرورت ساماندهی فعالیت کوهنوردان در حوزه حوادث و بحران تأکید کرد و گفت: جامعه کوهنوردی استان از گذشته تاکنون در حوادث و بحرانهای مناطق زاگرس حضور مؤثری داشته و انتظار میرود این نقش با سازوکار مشخص و قانونی تقویت شود.
وی با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره مأموریتهای امدادی کوهنوردان اظهار کرد: اگر حادثهای برای فردی در کوهستان رخ دهد، باید مشخص باشد مأموریت امداد و نجات از سوی ادارهکل ورزش و جوانان، هیئت کوهنوردی یا ستاد مدیریت بحران استان چگونه تعریف و پشتیبانی میشود.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان افزود: امیدواریم با ورود جدی ستاد مدیریت
بحران و همکاری مجموعه استانداری، این موضوع به نتیجه برسد و سازوکاری قانونی برای حمایت از کوهنوردان و نیروهای داوطلبی که با فداکاری در حوادث کوهستانی حضور پیدا میکنند، ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که صادقانه و با تمام توان برای کمک به حادثهدیدگان در زاگرس حضور پیدا میکنند، باید از امنیت و حمایت لازم برخوردار باشند تا بتوانند با آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
تأکید بر توسعه ورزش همگانی و افزایش ورزشکاران سازمانیافته
پارسایی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه کوهنوردی در بخش همگانی گفت: انتظار دیگر ما از مجموعه کوهنوردی استان، توسعه بیشتر این ورزش در میان عموم مردم است.
وی افزود: افزایش تعداد ورزشکاران سازمانیافته و بیمهشده در رشته کوهنوردی میتواند جایگاه این رشته را در ساختار ورزش استان ارتقا دهد و زمینه توزیع بهتر و بیشتر اعتبارات و حمایتهای ورزشی را فراهم کند.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: هرچه جامعه کوهنوردی در حوزه ورزش سازمانیافته، آموزش و توسعه همگانی فعالتر باشد، امکان حمایت و تخصیص منابع بیشتر به این حوزه نیز فراهم خواهد شد.
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