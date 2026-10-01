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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

رضا علیپور در سنگنوردی صاحب مدال نقره شد

رضا علیپور در سنگنوردی صاحب مدال نقره شد

رضا علیپور در رقابت‌های سنگنوردی ماده سرعت صاحب مدال نقره شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های سنگ‌نوردی سرعت بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، امروز (پنجشنبه) در سالن پورت‌مسه برگزار شد و رضا علیپور، نماینده کشورمان به مدال نقره دست یافت. علیپور در فینال ماده سرعت سنگ‌نوردی و در رقابت با ورزشکارانی از اندونزی، قزاقستان و چین، با ثبت زمان ۵.۳۶ به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست یافت.

چوشو هونگ نماینده چین با ثبت زمان ۴.۷۱ به مدال طلا دست یافت و نماینده قزاقستان سوم شد. نماینده شایسته کشورمان پیش از این و در رقابت‌های امروز، ابتدا در مرحله یک‌چهارم نهایی با ثبت زمان ۵.۰۴ ثانیه و قرار گرفتن در جایگاه دوم گروه خود موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهایی شد.

علیپور در مرحله نیمه‌نهایی و در گروه سوم نیز با دو نماینده از چین و یک نماینده از ژاپن رقابت کرد، اما با توجه به خطای دو حریف خود همراه با دیگر نماینده چین به فینال صعود کرد.

کد مطلب 6964648

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