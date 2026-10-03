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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

کریمی: کرمانشاه در صدور QR کد محصولات کشاورزی اول شد

کریمی: کرمانشاه در صدور QR کد محصولات کشاورزی اول شد

کرمانشاه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه از کسب رتبه نخست استان در صدور QR کد محصولات کشاورزی در سامانه یکتا خبر داد.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان کرمانشاه در زمینه صدور QR کد محصولات کشاورزی در سامانه یکتا موفق به کسب رتبه اول کشور شده است.

وی افزود: تاکنون در مجموع یک هزار و ۳۵۰ QR کد برای محصولات کشاورزی در کشور صادر شده که این تعداد شامل ۵۸۹ مورد مربوط به محصولات زراعی، ۷۳۵ مورد باغی و ۳۶ مورد گلخانه‌ای است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: سهم کرمانشاه از QR کدهای صادرشده در کشور، ۲۱۴ مورد در بخش محصولات زراعی و ۲۴ مورد در حوزه محصولات باغی بوده است.

کریمی تصریح کرد: اجرای این طرح امکان رهگیری و ردیابی محصولات کشاورزی را از مرحله تولید در مزرعه تا رسیدن به بازار فراهم می‌کند و اطلاعات مربوط به فرآیند تولید در سامانه به صورت دقیق ثبت خواهد شد.

وی افزود: در چارچوب این طرح، اطلاعات مربوط به مزرعه و تولیدکننده و مراحل مختلف تولید تا عرضه محصول در سامانه ثبت و قابل پیگیری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ثبت و دسترسی به اطلاعات مراحل تولید و عرضه، موجب شفافیت بیشتر در فرآیند تولید محصولات کشاورزی می‌شود و امکان نظارت دقیق‌تر بر این فرآیند را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.

کریمی گفت: یکی دیگر از نتایج اجرای سامانه یکتا، افزایش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان در فرآیند تولید و عرضه محصولات کشاورزی است و این روند می‌تواند نظارت بر زنجیره تولید تا بازار را تسهیل کند.

کد مطلب 6966276

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      جناب مهندس کریمی وقتی تولید کننده شما مرغ تولید می کنند و۵۰هزار هرکیلو زیان می بینه بازهم تولید می کند؟نه وقتی پول گندم کشاورز پرداخت نمیشه دیگه گندم کشت نمی کنه

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