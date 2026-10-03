کریمی: کرمانشاه در صدور QR کد محصولات کشاورزی اول شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان کرمانشاه در زمینه صدور QR کد محصولات کشاورزی در سامانه یکتا موفق به کسب رتبه اول کشور شده است.

وی افزود: تاکنون در مجموع یک هزار و ۳۵۰ QR کد برای محصولات کشاورزی در کشور صادر شده که این تعداد شامل ۵۸۹ مورد مربوط به محصولات زراعی، ۷۳۵ مورد باغی و ۳۶ مورد گلخانه‌ای است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: سهم کرمانشاه از QR کدهای صادرشده در کشور، ۲۱۴ مورد در بخش محصولات زراعی و ۲۴ مورد در حوزه محصولات باغی بوده است.

کریمی تصریح کرد: اجرای این طرح امکان رهگیری و ردیابی محصولات کشاورزی را از مرحله تولید در مزرعه تا رسیدن به بازار فراهم می‌کند و اطلاعات مربوط به فرآیند تولید در سامانه به صورت دقیق ثبت خواهد شد.

وی افزود: در چارچوب این طرح، اطلاعات مربوط به مزرعه و تولیدکننده و مراحل مختلف تولید تا عرضه محصول در سامانه ثبت و قابل پیگیری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: ثبت و دسترسی به اطلاعات مراحل تولید و عرضه، موجب شفافیت بیشتر در فرآیند تولید محصولات کشاورزی می‌شود و امکان نظارت دقیق‌تر بر این فرآیند را برای دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌کند.

کریمی گفت: یکی دیگر از نتایج اجرای سامانه یکتا، افزایش مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان در فرآیند تولید و عرضه محصولات کشاورزی است و این روند می‌تواند نظارت بر زنجیره تولید تا بازار را تسهیل کند.