به گزارش خبرنگار مهر، صادق نادری ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و بررسی روند شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی در اتاق جلسه مدیریت تعاون روستایی استان اظهار کرد: امروزه بازار مصرف تنها به کیفیت ظاهری محصول توجه ندارد، بلکه نحوه تولید، میزان مصرف نهادهها، سلامت محصول و امکان ردیابی آن در مراحل مختلف تولید نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: شناسهدار کردن محصولات، یک فرآیند مدیریتی و فنی است که با ثبت اطلاعات مربوط به واحد تولیدی و مراحل مختلف تولید، امکان رصد محصول از مزرعه و باغ تا مرحله عرضه و صادرات را فراهم میسازد.
نادری با اشاره به الزامات پیشبینیشده در بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه ادامه داد: اجرای این طرح میتواند به ایجاد یک زنجیره اطلاعاتی منسجم در بخش کشاورزی منجر شود؛ به گونهای که اطلاعات مربوط به تولید، مصرف نهادهها و سایر فرآیندهای فنی در سامانه مربوط ثبت و قابلیت پیگیری داشته باشد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم این طرح، فراهم شدن امکان کنترل و پایش دقیقتر مصرف سموم و نهادههای کشاورزی و حرکت به سمت تولید محصول سالم و منطبق با استانداردهای مورد نیاز بازار است.
وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشورهای مختلف برای واردات محصولات کشاورزی ضوابط و استانداردهای مشخصی را تعیین کردهاند، برخورداری از سوابق روشن و قابل ردیابی تولید میتواند فرآیند ارزیابی و پذیرش محصولات را تسهیل کرده و اعتماد خریداران را افزایش دهد.
نادری با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند مشارکت همه حلقههای زنجیره تولید است، گفت: کشاورزان، بهرهبرداران، کارشناسان، مراکز خدمات، واحدهای بستهبندی، تشکلهای بخش کشاورزی و صادرکنندگان به ویژه اعضای اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی در سراسر استان باید در اجرای صحیح نظام شناسهدار کردن محصولات همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: شناسهدار شدن محصولات صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه بخشی از فرآیند گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مبتنی بر داده و مدیریت هوشمند است و میتواند در برنامهریزی تولید، کنترل کیفیت، افزایش اعتماد مصرفکنندگان و توسعه بازار محصولات کشاورزی استان مؤثر باشد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: هرچه اطلاعات تولید محصولات دقیقتر و منسجمتر ثبت شود، امکان تصمیمگیری کارشناسی، مدیریت بهتر زنجیره تولید و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن نیز افزایش خواهد یافت.
نادری در پایان گفت: هدف نهایی از اجرای این طرح، ایجاد اطمینان بیشتر نسبت به سلامت و کیفیت محصولات، افزایش قابلیت رقابت تولیدات کشاورزی آذربایجان شرقی و فراهم کردن زمینه حضور گستردهتر محصولات استان در بازارهای هدف داخلی و خارجی است و تحقق آن نیازمند همراهی جدی تمامی فعالان بخش کشاورزی خواهد بود.
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