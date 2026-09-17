کریمی: تولید کشاورزی کرمانشاه به ۵.۷ میلیون تن رسید

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش ۱۰۰ هزار تنی تولیدات بخش کشاورزی استان کرمانشاه در یک سال اخیر خبر داد و اظهار کرد: مجموع تولید محصولات کشاورزی استان در سال زراعی جاری ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به ۵.۷ میلیون تن رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: این میزان افزایش تولید در جریان فعالیت دولت چهاردهم و با تلاش جهادی فعالان بخش کشاورزی و برنامهریزیهای انجامشده در سطح استان محقق شده است.
وی با اشاره به شرایط دشوار سال زراعی گذشته گفت: «تولید ۵.۷ میلیون تنی محصولات کشاورزی استان در شرایطی به دست آمده که با چالشهایی همچون پراکنش نامناسب بارندگی، تنشهای آبی، شرایط خاص کشور و تأثیرات جنگ تحمیلی مواجه بودیم و همین عوامل، اجرای عملیاتهای میدانی و اقدامات پشتیبانی را با دشواری بیشتری همراه کرد.»
کریمی افزایش ۱۰۰ هزار تنی تولیدات کشاورزی را نشانه تابآوری این بخش در برابر تنشهای محیطی و اقلیمی دانست و تصریح کرد: کرمانشاه با توجه به ظرفیتهای تولیدی خود، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
وی مدیریت منابع آب، استفاده از دانش بومی و حمایتهای دولتی را از عوامل مؤثر در عبور از چالشهای سال زراعی گذشته عنوان کرد و افزود: بهرهگیری از این ظرفیتها زمینه دستیابی به رکورد تولید محصولات کشاورزی استان را فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه این دستاورد را حاصل همافزایی میان بهرهبرداران، کارشناسان و مدیران مجموعه جهاد کشاورزی دانست و اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند را به خانواده بزرگ کشاورزی استان و مردم شریف کرمانشاه تبریک میگویم.
کریمی با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان گفت: کرمانشاه دارای ۹۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و حدود ۱۲۵ هزار بهرهبردار است و به عنوان یکی از قطبهای تولید محصولات زراعی در غرب کشور شناخته میشود.
وی گندم را یکی از مهمترین محصولات راهبردی استان عنوان کرد و گفت: امسال ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کرمانشاه به کشت گندم اختصاص یافته که از این میزان، ۳۴۰ هزار هکتار مربوط به گندم دیم و حدود ۱۰۰ هزار هکتار مربوط به گندم آبی است.
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