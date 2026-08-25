کریمی: ۷۵ درصد اراضی سامانه گرمسیری تحویل مردم شده است

سعید کریمی صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با قدردانی از همراهی خبرنگاران در انعکاس اخبار و فعالیت‌های بخش کشاورزی، اظهار کرد: بخش کشاورزی کشور با وجود تمام ناملایمات، تحریم‌ها، جنگ و اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر رخ داده، توانسته با سربلندی از این بحران‌ها عبور کند.

وی افزود: اگر امروز بخش کشاورزی استان کرمانشاه دستاوردهایی دارد، بخش مهمی از آن به واسطه حضور و همراهی مردم و همچنین تلاش رسانه‌ها برای انعکاس فعالیت‌های این حوزه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در ترویج فعالیت‌های بخش کشاورزی دارند، گفت: خبرنگاران در کنار مجموعه جهاد کشاورزی هستند و اگر اتفاقی در این بخش رخ می‌دهد، رسانه‌ها آن را به اطلاع مردم می‌رسانند و اگر انتقادی نیز مطرح می‌شود، باید سهم و نقش عوامل مختلف در بروز مشکلات را در نظر گرفت.

کریمی ادامه داد: برای مثال در موضوع بازار و کمبود برخی محصولات، باید بررسی شود که چه میزان از مسئله به بخش کشاورزی، چه میزان به شرایط عمومی جامعه و چه میزان به تحریم‌ها و سایر عوامل مرتبط است؛ چراکه بسیاری از مشکلاتی که در سال‌های اخیر ایجاد شده، خارج از اختیار دولت و مجموعه مدیریت بخش کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به وضعیت بخش کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به امکانات، اعتبارات و شرایط موجود، وضعیت کشاورزی استان جایگاه مناسبی دارد و در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خورده است.

۷۵ درصد اراضی سامانه گرمسیری تحویل مردم شده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یکی از مهم‌ترین اتفاقات بخش کشاورزی استان را پیشرفت طرح سامانه گرمسیری عنوان کرد و گفت: امروز با صراحت می‌توانیم اعلام کنیم که ۷۵ درصد اراضی سامانه گرمسیری تحویل مردم شده است.

کریمی افزود: بیان این عدد اهمیت زیادی دارد؛ چراکه سال‌ها موضوع سامانه گرمسیری مطرح بود اما امروز بخش قابل توجهی از اراضی این سامانه در اختیار مردم قرار گرفته و امکان بهره‌برداری کشاورزی از آنها فراهم شده است.

وی ادامه داد: این اتفاق باعث شده در منطقه گرمسیری استان بتوانیم کشت‌های متنوع و محصولات مختلفی داشته باشیم و علاوه بر تأمین نیاز استان کرمانشاه، بخشی از نیاز سایر نقاط کشور نیز از طریق تولیدات کشاورزی این منطقه تأمین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به حضور ناوگان حمل محصولات کشاورزی در منطقه گفت: در فصل برداشت چغندر یا حتی در شرایط فعلی که برداشت برخی محصولات در حال انجام است، شاهد حضور تعداد زیادی کامیون با پلاک‌های مختلف از استان‌های دیگر هستیم که محصولات و علوفه تولیدشده در کرمانشاه را به سمت اصفهان، قم، شیراز، تهران و سایر مناطق کشور حمل می‌کنند.

کریمی افزود: بخشی از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های خارج از استان نیز از تولیدات کشاورزی کرمانشاه تأمین می‌شود و فعالیت و ادامه کار این کارخانه‌ها به تولید و زحمات کشاورزان منطقه غرب استان وابسته است.

توسعه کشت زعفران و ظرفیت‌های جدید کشاورزی

وی در ادامه با اشاره به وضعیت کشت زعفران در استان کرمانشاه اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۸۰۰ هکتار زعفران در استان زیر کشت قرار دارد و در این زمینه برخی تولیدکنندگان استان به برندهای شناخته‌شده تبدیل شده‌اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: یکی از تولیدکنندگان زعفران استان در بازار مشهد نیز از نظر کیفیت محصول جایگاه مناسبی پیدا کرده و محصول تولیدی استان از کیفیت قابل توجهی برخوردار است.

کریمی با اشاره به تلاش برای برندسازی محصولات کشاورزی استان افزود: برندسازی محصولات کشاورزی کرمانشاه موضوع مهمی است که باید با جدیت دنبال شود، چراکه در بسیاری از موارد محصول تولیدشده در استان با نام استان‌های دیگر در بازار عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص زعفران نیز اگرچه شاید تصور شود این محصول ارتباطی با کرمانشاه ندارد، اما مطالعاتی درباره پیشینه کشت زعفران در استان انجام شده و حتی روستایی با عنوان «زعفران» در اسلام‌آباد غرب وجود دارد که درباره خاستگاه این محصول در آن منطقه مطالعاتی صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به تولید بذر زعفران در استان گفت: کرمانشاه در سال گذشته و امسال از نظر تولید بذر زعفران، در کنار استان‌هایی مانند لرستان و ایلام، ظرفیت قابل توجهی داشته و توانسته بخشی از بذر مورد نیاز را نیز تأمین و ارسال کند.

کریمی این ظرفیت را یک موفقیت مهم برای استان دانست و افزود: تنوع محصولات کشاورزی در کرمانشاه زیاد است و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی را افزایش دهیم.

ضرورت اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ارقام جدید محصولات کشاورزی اظهار کرد: در بسیاری از محصولات، پس از چند سال عملکرد بذر کاهش پیدا می‌کند و لازم است بذرهای مادری جدید وارد چرخه کشت شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: همین موضوع در بررسی‌های انجام‌شده نیز مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه، در یکی از مناطق استان ۱۳ رقم جدید به کشاورزان پیشنهاد شده است.

کریمی افزود: در مجموع و در سطح استان، حدود ۳۳ رقم جدید در حوزه محصولات مختلف زراعی مورد توجه قرار گرفته است؛ هرچند برخی ارقام قدیمی نیز باید به تدریج از چرخه تولید خارج شوند.

وی با اشاره به دشواری تغییر عادت کشاورزان در استفاده از ارقام جدید تصریح کرد: کشاورزان معمولاً با ارقامی که سال‌ها از آنها استفاده کرده‌اند آشنا هستند و تغییر این رویه برای آنها آسان نیست، اما برای افزایش عملکرد و تأمین نیاز کشور ناچار هستیم به سمت استفاده از ارقام پربازده و جدید حرکت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: یکی از نمونه‌های این اقدام، کشت آزمایشی حدود ۱۲ هکتار گندم در کنگاور با استفاده از یکی از ارقام جدید بذر است که بخشی از این اقدامات نتیجه فعالیت‌های ترویجی و تلاش کارشناسان بخش کشاورزی برای تغییر الگوی کشت است.

کریمی تأکید کرد: برای تأمین نیازهای آینده، افزایش سطح زیرکشت به تنهایی کافی نیست و باید به دنبال افزایش عملکرد در واحد سطح باشیم.

وی افزود: از طرف دیگر، هزینه‌های زندگی افزایش یافته و باید شرایط اقتصادی و سیاست‌های مالی به گونه‌ای باشد که نسل جدید نیز تمایل داشته باشد فعالیت کشاورزی را ادامه دهد؛ چراکه استمرار تولید کشاورزی بدون تأمین صرفه اقتصادی برای کشاورز امکان‌پذیر نیست.

ضریب مکانیزاسیون کشاورزی کرمانشاه افزایش یافت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه به وضعیت مکانیزاسیون بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ضریب مکانیزاسیون استان از حدود ۲.۳ به ۲.۵۳ افزایش یافته است.

کریمی افزود: هر یک‌دهم افزایش در ضریب مکانیزاسیون به معنای ورود حدود یک هزار دستگاه تراکتور به استان است و بنابراین افزایش ضریب مکانیزاسیون اتفاق کوچکی نیست.

وی با اشاره به شرایط اعتباری و بانکی کشور اظهار کرد: در گذشته تسهیلات بانکی نقش مؤثری در خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی داشت، اما با توجه به شرایط اعتباری کشور، تأمین منابع برای این بخش با محدودیت‌هایی مواجه شده است.

نحوه توزیع سوخت تراکتورها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درباره تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی نیز گفت: موضوع سوخت تراکتورها در سراسر کشور مطرح است و مبنای جدید تخصیص سوخت، زمین و عملیات کشاورزی انجام‌شده در آن است.

کریمی افزود: برای این منظور اطلاعات مربوط به زمین‌های کشاورزی و عملیات مختلفی که قرار است در آنها انجام شود، در قالب جداول مربوطه تهیه شده و سهم سوخت مورد نیاز بر اساس زمین و فعالیت کشاورزی تعیین می‌شود.

وی ادامه داد: زمین کشاورزی می‌تواند متعلق به فردی باشد که خودش تراکتور دارد و عملیات را با ماشین‌آلات شخصی انجام می‌دهد یا مالک زمین از شرکت‌ها و مجموعه‌های خدمات مکانیزه برای انجام عملیات کشاورزی استفاده کند و در هر دو حالت، اطلاعات مربوط به عملیات باید در فرآیند مربوطه لحاظ شود.

ضرورت افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی چغندر قند

کریمی با اشاره به ظرفیت تولید چغندر قند در استان کرمانشاه اظهار کرد: تولید چغندر استان در شرایط مطلوب به حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تن می‌رسد، در حالی که ظرفیت جذب کارخانه‌های قند موجود محدود است.

وی افزود: یکی از مطالبات جدی مردم و کشاورزان استان، جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی و افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: دو کارخانه قند استان نیز به دنبال افزایش ظرفیت هستند، اما سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه این واحدها بالا است و همین موضوع روند اجرای طرح‌ها را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

کریمی ابراز امیدواری کرد: با تحقق این سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی، بخشی از محصولات تولیدی استان در داخل فرآوری شود و ارزش افزوده بیشتری نصیب بخش کشاورزی و اقتصاد استان شود.

کرمانشاه در تولید حدود ۱۲ محصول رتبه‌های برتر کشور را دارد

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان گفت: کرمانشاه در حدود ۱۲ محصول کشاورزی رتبه‌های اول تا هفتم کشور را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: گندم، چغندر قند، نخود و محصولات دیگری از جمله تولیدات شاخص استان هستند و کرمانشاه در تولید نخود نیز با فاصله قابل توجهی جایگاه نخست کشور را دارد.

کریمی ادامه داد: بسیاری از استان‌ها نخود تولیدشده در کرمانشاه را خریداری می‌کنند و این محصول حتی در برخی مناطق با محصول تولیدی استان‌های دیگر مخلوط و عرضه می‌شود.

وی گفت: ذرت، گندم، انجیر، عسل، زعفران، گردو و زیتون نیز از دیگر محصولاتی هستند که کرمانشاه در تولید آنها ظرفیت و جایگاه قابل توجهی دارد و در برخی از این محصولات رتبه استان در کشور بین رتبه‌های برتر قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه به افزایش تولید گندم در استان اشاره کرد و گفت: میزان تولید گندم استان در سال گذشته حدود ۵۸۰ هزار تن بود و امسال نیز با وجود اینکه عملیات برداشت هنوز به طور کامل به پایان نرسیده، میزان خرید گندم از مراکز خرید استان تاکنون به حدود ۶۸۱ هزار تن رسیده است.

کریمی افزود: حدود ۹۰ درصد عملیات برداشت گندم انجام شده و بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن نیز نزد کشاورزان باقی می‌ماند که بخشی از آن برای تأمین بذر و مصارف مورد نیاز کشاورزان نگهداری می‌شود.

وی با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش تولید گندم تصریح کرد: بخش عمده افزایش تولید ناشی از لطف و عنایت خداوند است، اما نمی‌توان از تلاش همکاران بخش تولیدات گیاهی و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز چشم‌پوشی کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: کارشناسان بخش کشاورزی در زمینه تهیه بذر، نحوه کشت، عمق کشت و سایر عملیات زراعی تلاش و اقدامات مختلفی انجام داده‌اند و این اقدامات در افزایش عملکرد و تولید مؤثر بوده است.

کریمی گفت: همکاران مجموعه تولیدات گیاهی هر یک از این عملیات را رصد و بررسی کرده‌اند تا مشخص شود هر اقدام چه میزان در افزایش تولید اثرگذار بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مطالبات گندم‌کاران استان اظهار کرد: بخشی از مطالبات گندم‌کاران با تأخیر پرداخت می‌شود و این موضوع موجب شده برخی کشاورزان بخشی از محصول خود را نزد خود نگه دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: بخشی از این موضوع نیز به شرایط کشور و نگرانی‌هایی که در دوران جنگ و شرایط خاص اقتصادی ایجاد شده، بازمی‌گردد و برخی کشاورزان ترجیح داده‌اند بخشی از محصول خود را نزد خود نگه دارند.

کریمی با بیان اینکه پیگیری پرداخت مطالبات گندم‌کاران به صورت جدی در حال انجام است، گفت: امیدواریم در هفته آینده موضوع تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران تعیین تکلیف شود.

وی تأکید کرد: پرداخت مطالبات گندم‌کاران مستقیماً در اختیار بخش کشاورزی نیست و تأمین منابع و پرداخت این مطالبات بر عهده سازمان برنامه و هدفمندی یارانه‌ها است، اما وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه برنامه‌ریزی وزارتخانه به شدت پیگیر این موضوع هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: دلیل پیگیری جدی این موضوع آن است که کشاورزان طرف حساب خود را مجموعه جهاد کشاورزی می‌دانند و ادامه فعالیت آنها نیز به همین مجموعه وابسته است؛ بنابراین تلاش می‌کنیم پرداخت مطالبات هرچه سریع‌تر انجام شود.

کریمی در پایان با اشاره به رقم مطالبات گندم‌کاران گفت: مجموع مطالبات گندم‌کاران کشور تا این مرحله حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است و پرداخت این مطالبات باید با جدیت دنبال شود تا کشاورزان بتوانند فعالیت تولیدی خود را با اطمینان بیشتری ادامه دهند.