کریمی: کرمانشاه رتبه دوم فروش خوراک آماده مرغ گوشتی کشور را کسب کرد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب رتبه دوم کشور توسط استان کرمانشاه در فروش خوراک آماده مرغ گوشتی در سامانه بازارگاه طی تیرماه سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه بازارگاه، استان کرمانشاه با فروش یک میلیون و ۷۸۱ هزار و ۹۶۵ کیلوگرم خوراک آماده مرغ گوشتی از محل تنخواه، جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مناسب استان در حوزه تولید و تأمین خوراک آماده طیور، افزود: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی مناسب، استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی و مدیریت هدفمند زنجیره تأمین نهاده‌ها و خوراک مورد نیاز مرغداری‌ها در استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تأمین پایدار نیاز واحدهای پرورش مرغ گوشتی را از اولویت‌های این سازمان برشمرد و تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان، پایداری تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سامانه بازارگاه در مدیریت توزیع نهاده‌ها، از مهم‌ترین محورهای فعالیت سازمان جهاد کشاورزی استان در حوزه زنجیره تولید محصولات پروتئینی است.

کریمی ادامه داد: استفاده از سامانه بازارگاه موجب افزایش شفافیت در فرآیند توزیع خوراک آماده طیور، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های مورد نیاز و مدیریت بهتر عرضه و تقاضا در این بخش شده است.

وی با بیان اینکه تأمین مستمر خوراک آماده مرغ گوشتی نقش مهمی در حفظ روند تولید و تنظیم بازار دارد، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری کارخانجات تولید خوراک آماده دام و طیور، روند تولید، توزیع و عرضه این محصول را به صورت مستمر رصد و مدیریت می‌کند تا نیاز واحدهای تولیدی بدون وقفه تأمین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: استمرار این روند علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان، زمینه پایداری تولید گوشت مرغ، تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند و این سیاست با جدیت در استان دنبال خواهد شد.