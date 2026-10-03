قاسم عزیززاده‌گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین ارزیابی عملکرد کانون‌های خدمت رضوی کشور، اظهار کرد: این ارزیابی مربوط به عملکرد کانون‌ها در فاصله شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ بوده که بر اساس نتایج آن، مازندران در جمع چهار استان برتر کشور قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه توسعه کانون‌های محله‌ای یکی از محورهای مهم فعالیت کانون‌های خدمت رضوی در استان بوده است، افزود: مازندران از نظر تعداد کانون‌های محله‌ای در رتبه نخست کشور قرار دارد و در یک سال گذشته نیز روند توسعه این کانون‌ها ادامه داشته است.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران تصریح کرد: شمار کانون‌های محله‌ای استان از ۳۶۳ کانون در شهریور سال ۱۴۰۴ به ۴۵۲ کانون در شهریور ۱۴۰۵ افزایش یافته است که نشان‌دهنده گسترش شبکه خدمت‌رسانی در محلات مختلف استان است.

عزیززاده‌گرجی همچنین از افزایش قابل توجه کانون‌های تخصصی در مازندران خبر داد و گفت: تعداد این کانون‌ها نیز طی این مدت از ۱۷۰ کانون به ۳۳۰ کانون رسیده و تقریباً دو برابر شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی موجود در مازندران برای توسعه فعالیت‌های رضوی، ادامه داد: افزایش تعداد کانون‌های محله‌ای و تخصصی، زمینه حضور و مشارکت بیشتر خادمیاران را در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی فراهم می‌کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران با بیان اینکه نتایج ارزیابی اخیر در نشست کانون‌های خدمت رضوی کشور در مشهد مقدس ارائه شده است، گفت: قرار گرفتن مازندران در جمع استان‌های برتر کشور، نتیجه تلاش خادمیاران رضوی، کانون‌های محله‌ای و تخصصی و مجموعه عوامل اجرایی کانون‌های خدمت رضوی استان است.

وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، همزمان با توسعه کمی کانون‌ها، تقویت فعالیت‌های خدمت‌رسانی نیز مورد توجه قرار گرفته و هدف اصلی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی برای گسترش فرهنگ رضوی و خدمت به مردم بوده است.

عزیززاده‌گرجی ابراز امیدواری کرد روند توسعه کانون‌های خدمت رضوی در محلات و حوزه‌های تخصصی مازندران ادامه پیدا کند و ظرفیت‌های موجود بیش از گذشته در مسیر خدمت‌رسانی به مردم به کار گرفته شود.