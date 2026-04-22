به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده‌گرجی شامگاه چهارشنبه به مناسبت دهه کرامت در ویژه برنامه حرم تا حرم اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های یک‌سال گذشته این مجموعه، اعزام کاروان‌های زیارت اولیه‌ها به مشهد مقدس بوده است؛ افرادی که بیش از ۱۰ سال توفیق زیارت نداشتند.

به گفته وی، طی سال گذشته ۵۰ کاروان شامل دو هزار نفر با حمایت خیرین و بسترسازی آستان قدس رضوی به زیارت امام رضا(ع) مشرف شدند.

وی با اشاره به دلدادگی مردم مازندران به اهل‌بیت(ع) و حضور پررنگ آنان در خدمت‌رسانی حرم مطهر اظهار کرد: بیشترین تعداد خادمان شیفت حرم از استان مازندران هستند و این موضوع جلوه‌ای از عشق علویان این خطه به ساحت امام رضا(ع) است.

مدیر کانون های خدمت رضوی استان همچنین از اهدای ۳۳ تن پرتقال توسط مردم قائمشهر در قالب «برداشت شکرانه» و ارسال آن به زائران حرم مطهر خبر داد.

گرجی یادآور شد: در حوزه مساعدت معیشتی نیز با همراهی خیرین و خادمیاران رضوی، ۳۴ هزار و ۳۵۰ بسته معیشتی بین نیازمندان استان توزیع شده است.

۱۳ هزار خدمت پزشکی و ۱۷ هزار کمک پوشاک

وی ادامه داد: در بخش خدمات سلامت نیز پزشکان و داروخانه‌های خیر ۱۳ هزار و ۹۶ خدمت رایگان شامل ویزیت و ارائه دارو ارائه کرده‌اند. همچنین در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال،۱۷ هزار و ۶۷۶ مورد تهیه پوشاک برای اقشار کم‌برخوردار انجام شده است.

به گفته عزیززاده‌گرجی، در حوزه قربانی و میوه نیز مشارکت گسترده ای صورت گرفت و در حوزه اشتغال و کارآفرینی نیز پرداخت وام و پیگیری فرصت‌های شغلی برای خانواده‌ها در دستور کار بوده و نتایج مطلوبی داشته است.

وی گفت: در بخش بانوان،۶۱ هسته شمیم رضوی با محوریت مادران دارای سه فرزند زیر چهار سال تشکیل شده که برنامه‌های ویژه‌ای برای تقویت فرهنگ فرزندآوری در استان اجرا می‌کنند.

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان افزود: در نوروز سال گذشته با کمک خیرین استان و حمایت آستان قدس، ۱۲ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شدند که هزینه آزادی آنان ۲ میلیارد و ۷۰۲ میلیون تومان بود.

وی از برنامه‌ریزی برای آزادی زندانیان زن سرپرست خانوار در دهه کرامت امسال خبر داد و گفت: طبق هماهنگی با انجمن حمایت از زندانیان، مقرر شد یک‌چهارم هزینه نقدی آزادی این زندانیان توسط خیرین و به نام امام رضا(ع) تأمین شود.

براساس اعلام وی، مجموع بدهی زندانیان مشمول طرح که در شهرستان‌های ساری، قائمشهر، بابل، بابلسر، فریدونکنار و آمل شناسایی شده‌اند ۴ میلیارد و ۱۶۹ میلیون تومان است و بخشی از این مبلغ با مذاکره و جلب رضایت شاکیان کاهش یافته و بخشی نیز از طریق کمک خیرین تأمین خواهد شد.

وی بیان کرد: در مجموع، مردم مازندران طی یک سال گذشته ۲۳۶ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی در برنامه‌های جهادی و خدمت‌رسانی رضوی مشارکت کرده‌اند