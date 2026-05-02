۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

آیین عزاداری اقوام مازندران در حرم امام رضا(ع) برپا می‌شود

ساری - مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران از آمادگی کامل این مجموعه برای برگزاری مراسم سنتی عزاداری اقوام در صحن قدس حرم مطهر رضوی همزمان با ایام محرم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده‌گرجی بعدازظهر شنبه در حاشیه نشست هماهنگی عوامل اجرایی برگزاری مراسم عزاداری اقوام اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه این آیین معنوی در حرم مطهر رضوی اندیشیده شده است.

وی افزود: دومین جلسه هماهنگی با حضور مسئولان کانون‌های خدمت رضوی استان و اعضای ستاد اجرایی برگزار شد و در آن، آخرین برنامه‌ریزی‌ها و تقسیم وظایف میان بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران با اشاره به زمان برگزاری این مراسم گفت: آیین عزاداری اقوام مازندرانی شامگاه پنجشنبه ۲۸ خردادماه، مصادف با شب چهارم ماه محرم، در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این مراسم با حضور خادمیاران رضوی، هیئت‌های مذهبی و جمعی از ارادتمندان اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود و جلوه‌ای از فرهنگ بومی و آیین‌های سنتی عزاداری مردم مازندران به نمایش گذاشته خواهد شد.

عزیززاده‌گرجی با تأکید بر اهمیت هماهنگی‌های اجرایی تصریح کرد: رعایت شئون عزاداری حسینی، تعامل با بخش‌های مختلف آستان قدس رضوی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی اقوام از محورهای مورد تأکید در این برنامه است.

وی خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری اقوام هر ساله با حضور استان‌های مختلف در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود و نمادی از وحدت، همدلی و ارادت مردم ایران به ساحت امام رضا(ع) و حضرت سیدالشهدا(ع) است.

کد مطلب 6817759

