به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززادهگرجی بعدازظهر شنبه در حاشیه نشست هماهنگی عوامل اجرایی برگزاری مراسم عزاداری اقوام اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه این آیین معنوی در حرم مطهر رضوی اندیشیده شده است.
وی افزود: دومین جلسه هماهنگی با حضور مسئولان کانونهای خدمت رضوی استان و اعضای ستاد اجرایی برگزار شد و در آن، آخرین برنامهریزیها و تقسیم وظایف میان بخشهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر کانونهای خدمت رضوی مازندران با اشاره به زمان برگزاری این مراسم گفت: آیین عزاداری اقوام مازندرانی شامگاه پنجشنبه ۲۸ خردادماه، مصادف با شب چهارم ماه محرم، در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این مراسم با حضور خادمیاران رضوی، هیئتهای مذهبی و جمعی از ارادتمندان اهلبیت(ع) برگزار میشود و جلوهای از فرهنگ بومی و آیینهای سنتی عزاداری مردم مازندران به نمایش گذاشته خواهد شد.
عزیززادهگرجی با تأکید بر اهمیت هماهنگیهای اجرایی تصریح کرد: رعایت شئون عزاداری حسینی، تعامل با بخشهای مختلف آستان قدس رضوی و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی اقوام از محورهای مورد تأکید در این برنامه است.
وی خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری اقوام هر ساله با حضور استانهای مختلف در حرم مطهر رضوی برگزار میشود و نمادی از وحدت، همدلی و ارادت مردم ایران به ساحت امام رضا(ع) و حضرت سیدالشهدا(ع) است.
