قاسم عزیززاده گرجی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های کانون‌های خدمت رضوی برای فراهم‌کردن فرصت زیارت اقشار نیازمند اظهار کرد: فراهم‌سازی امکان تشرف به حرم مطهر رضوی برای افرادی که به دلیل مشکلات اقتصادی از سفر به مشهد بازمانده‌اند، از رویکردهای اصلی این مجموعه است.

وی افزود: در مرحله جدید اجرای این طرح، ۳۵ نفر از روشندلان مازندران پس از شناسایی افراد واجد شرایط و با همکاری دبیرخانه‌های شهرستانی، راهی مشهد مقدس می‌شوند تا از فرصت زیارت بارگاه امام هشتم (ع) بهره‌مند شوند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران با اشاره به ازسرگیری روند اعزام زائران بیان کرد: برنامه‌های زیارتی که در مقطعی تحت تأثیر برخی شرایط و رویدادهای اخیر با وقفه مواجه شده بود، طی ماه‌های گذشته بار دیگر به روال منظم بازگشته است و توسعه مشارکت‌ها برای بهره‌مندی افراد بیشتری از این برنامه‌ها در دستور کار قرار دارد.

عزیززاده گرجی ادامه داد: علاوه بر روشندلان، اعزام افراد دارای معلولیت‌های جسمی و سایر گروه‌های کم‌برخوردار نیز در برنامه‌های حمایتی کانون‌های خدمت رضوی پیش‌بینی شده است تا زمینه زیارت برای طیف گسترده‌تری از متقاضیان فراهم شود.

وی درباره نحوه تأمین هزینه‌های این سفرها گفت: بنیاد کرامت رضوی بخشی از هزینه‌ها، از جمله اسکان و پذیرایی زائران در زائرسرای رضوی مشهد را پشتیبانی می‌کند و دبیرخانه‌های کانون‌های خدمت رضوی و خیران استان نیز در تأمین هزینه‌های سفر، به‌ویژه رفت‌وآمد زائران، مشارکت دارند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان مازندران ابراز امیدواری کرد با افزایش همراهی نیکوکاران و گسترش حمایت‌های مردمی، امکان اعزام شمار بیشتری از مشتاقان زیارت از شهرستان‌های مختلف استان فراهم شود و زمینه ترویج فرهنگ رضوی، همدلی و خدمت به اقشار نیازمند بیش از پیش گسترش یابد.