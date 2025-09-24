اهدای پیراهن خادمی حضرت رضا(ع) به پدر شهید «فرزین میرزاگلپور»در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده‌گرجی مدیر کانال‌های خدمت رضوی مازندران به همراه جمعی از خادمیاران رضوی شامگاه سه‌شنبه با حضور در منزل خانواده شهید فرزین میرزا گلپور در بابل، یاد و خاطره این شهید اقتدار را گرامی داشتند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی مازندران در این دیدار با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در معارف اسلامی، آنان را ادامه‌دهندگان راستین نهضت عاشورا دانست و گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا زمینه‌ساز تعمیق بصیرت انقلابی و شناخت درست مسیر پیش رو است.

وی تأکید کرد: شهیدان با گذشتن از جان خویش، راه حق را به ما نشان دادند و امروز وظیفه همه ما عمل به وصایای آنان و تلاش در مسیر خدمت به مردم و نظام اسلامی است.

این دیدار با حضور مدیر کانون خدمت رضوی شهرستان بابل و خادمیاران چایخانه هیئت امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد.