وظیفه نخبگان دینی تبیین نسبت هوش مصنوعی با اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، در نشست «هوش مصنوعی و میراث اسلامی» در حاشیه هفته فرهنگی ایران در روسیه در شهر کازان، با اشاره به مواجهه همیشگی بشر با نوآوری‌های جدید اظهار کرد: ما همواره با نوآوری‌های بشری روبه‌رو بوده‌ایم و مدرنیته مانند سیلی در حال آمدن است.

وی افزود: زمانی بود که به شکل متحجرانه با مدرنیته مواجه می‌شدیم و در مبارزات امام خمینی(ره)، مبارزه با تحجر پررنگ بود، اما امروز مدرنیته به یک پدیده عادی تبدیل شده است و سؤال اصلی این است که نسبت سنت‌ها با مدرنیته چیست؟

جلالی با اشاره به هوش مصنوعی به عنوان یکی از ابزارهای مدرنیسم گفت: یکی از ابزارهای مدرنیسم، هوش مصنوعی است. وظیفه روشنفکران دینی این است که کشف کنند هوش مصنوعی در کجاها می‌تواند در کمک به اسلام مفید باشد و در کجا می‌تواند آسیب‌زا باشد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه با اشاره به تجربه تاریخی مواجهه اسلام با اندیشه‌های جدید اظهار کرد: اصلی‌ترین ابزار معرفت، زمانی تجربه‌گرایی و پوزیتیویسم شد. علم، تجربه را ابزار معرفت خود قرار داد و عده‌ای از مسلمانان شروع به تفسیر علمی قرآن کردند، اما بعد فهمیدیم که این روش غلط بود و در نتیجه، در جاهایی اسلام آسیب دید. امروز هم باید مراقب باشیم و از تجربه‌های گذشته استفاده کنیم.

جلالی خطاب به حاضران غیرایرانی این نشست گفت: دوستانی که غیرایرانی صحبت کردید، باید سه موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به روش‌شناسی افزود: دو حوزه نیز باقی می‌ماند. نخست، روش‌شناسی است؛ چراکه هوش مصنوعی نمی‌تواند کاملاً متقن باشد و باید از کج‌فهمی مراقبت کرد. هر پلتفرمی نیز نمی‌تواند به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد، زیرا در این صورت عوام‌زدگی پیش می‌آید.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه دومین حوزه را اخلاق دانست و گفت: موضوع بعدی در حوزه اخلاق است. هوش مصنوعی متوجه اخلاق نمی‌شود، زیرا یک ابزار است. ما در اسلام برای حفظ حریم خصوصی، دوری از دروغ و جلوگیری از جعل، دستورات زیادی داریم و باید در این زمینه کاملاً مراقبت کنیم.