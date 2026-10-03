حقی: ۱۸۰۰ مجرم سایبری در خراسان رضوی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی حقی ظهر شنبه در نشست خبری برنامه‌های ششمین پویش سراسری «خرید امن» اظهار کرد: با توجه به گسترش استفاده مردم از فضای سایبر در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین، اقتصاد دیجیتال و انجام امور روزمره، تأمین امنیت کاربران در این فضا اهمیت ویژه‌ای دارد و مجرمان سایبری نیز با شگردهای جدید، کاربران را هدف قرار می‌دهند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی افزود: ششمین پویش سراسری «خرید امن» از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه همزمان با هفته انتظامی با شعار «قبل از پرداخت، بررسی کن» برگزار می‌شود و هدف آن افزایش آگاهی مردم، ارتقای قدرت تشخیص کاربران و کاهش ریسک خریدهای اینترنتی است. این پویش بر بررسی اعتبار فروشنده، اصالت سایت و درگاه پرداخت پیش از واریز وجه تأکید دارد.

۸۲ هزار تماس با مرکز فوریت‌های سایبری

وی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۲ هزار تماس از سوی شهروندان استان با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ برقرار شده است.

حقی افزود: این مرکز به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات و ابهامات شهروندان است و در صورت وقوع کلاهبرداری، سرعت عمل قربانی برای جلوگیری از انتقال وجوه اهمیت زیادی دارد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: از ابتدای سال جاری بیش از ۸ هزار پرونده سایبری در استان تشکیل شده و در حوزه کشفیات نیز نسبت به مدت مشابه، ۷ درصد افزایش داشته‌ایم.

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از هزار و ۸۰۰ مجرم سایبری در استان دستگیر شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشته است.

حقی همچنین از مسدودسازی حدود ۲۲۰ میلیارد ریال وجه حاصل از کلاهبرداری‌های سایبری خبر داد و گفت: این مبالغ در همان ساعات اولیه وقوع کلاهبرداری و با اقدامات پلیس مسدود شده و به حساب افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند بازگردانده شده است.

رتبه کلاهبرداری با کارت بانکی؛ دومین کلاهبرداری سایبری

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره کلاهبرداری از کارت‌های بانکی نیز هشدار داد و گفت: کلاهبرداری از کارت بانکی در رتبه دوم کلاهبرداری‌های سایبری و اینترنتی قرار دارد.

وی توصیه کرد شهروندان هنگام خرید به‌ویژه از فروشندگان سیار و دوره‌گرد، خصوصاً در ورودی و خروجی شهرها، شخصاً رمز اول کارت بانکی خود را وارد کنند و رمز را در اختیار فروشنده قرار ندهند.

حقی افزود: اگر شهروندی پس از خرید از یک فروشنده سیار یا دوره‌گرد به کارت بانکی خود مشکوک شد، باید در اولین فرصت به دستگاه خودپرداز مراجعه و رمز اول کارت را تغییر دهد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی همچنین توصیه کرد شهروندان برای خریدهای روزمره یک کارت بانکی مجزا داشته باشند و تنها مبلغ محدودی در آن نگهداری کنند تا در صورت وقوع کلاهبرداری، میزان خسارت احتمالی کاهش یابد.

۸۰ درصد کلاهبرداری‌های خرید آنلاین در شبکه‌های اجتماعی

وی درباره بسترهای مورد استفاده کلاهبرداران گفت: بیش از ۸۰ درصد کلاهبرداری‌های خریدهای آنلاین در بسترهایی مانند اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب انجام می‌شود.

حقی با هشدار نسبت به خرید از صفحات ناشناس در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: شهروندان باید پیش از خرید، اعتبار فروشنده، سابقه فعالیت، اصالت سایت و درگاه پرداخت را بررسی کنند و صرف مشاهده یک صفحه فعال در شبکه‌های اجتماعی نباید مبنای اعتماد قرار گیرد.

لینک‌های آلوده؛ شگرد پرتکرار مجرمان

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی یکی از شگردهای پرتکرار مجرمان سایبری را ارسال لینک‌های آلوده دانست و گفت: لینک‌های آلوده ممکن است در قالب پیامک، خبر، تصویر، کارت عروسی، سهام عدالت، خدمات معیشتی یا سامانه ثنا برای کاربران ارسال شوند.

وی افزود: در برخی موارد با کلیک کاربر روی لینک، بدافزار با پسوند APK روی گوشی نصب می‌شود و مجرم می‌تواند به اطلاعات و مخاطبان کاربر دسترسی پیدا کند. در ادامه نیز ممکن است قربانی به یک درگاه جعلی هدایت شود و اطلاعات کارت بانکی خود را وارد کند.

حقی با تأکید بر اهمیت دقایق نخست پس از وقوع کلاهبرداری گفت: اگر فردی متوجه برداشت غیرمجاز از حساب خود شد، باید ابتدا اینترنت گوشی را قطع کرده و بلافاصله با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: ۲۰ دقیقه اول و حتی نیم ساعت نخست پس از کلاهبرداری بسیار حائز اهمیت است و در صورت تماس سریع قربانی، امکان مسدودسازی حساب مقصد و جلوگیری از انتقال وجوه وجود دارد.

کلاهبرداری در آگهی‌های دیوار و شیپور افزایش یافته است

وی درباره کلاهبرداری در پلتفرم‌های واسطه نیز گفت: در حوزه‌هایی مانند آگهی فروش خودرو، باغ و ویلا و سایر کالاها، شاهد افزایش کلاهبرداری نسبت به سال گذشته هستیم.

حقی افزود: مجرمان در این پلتفرم‌ها آگهی‌هایی بارگذاری می‌کنند و با سوءاستفاده از اعتماد کاربران اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ بنابراین کاربران نباید صرفاً به اطلاعات درج‌شده در آگهی اعتماد کنند و پیش از هرگونه پرداخت باید اصالت معامله و هویت طرف مقابل را بررسی کنند.

فروش آنلاین طلا؛ پلیس فتا خراسان رضوی پرونده‌ای درباره «میلی‌گلد» ندارد

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره کلاهبرداری‌های مرتبط با خرید و فروش آنلاین طلا اظهار کرد: در مجموعه پلیس فتا استان خراسان رضوی تاکنون پرونده‌ای در خصوص «میلی‌گلد» و خرید و فروش طلای اینترنتی نداشته‌ایم.

وی در عین حال بر ضرورت بررسی اعتبار فروشنده و بستر خرید پیش از پرداخت وجه تأکید کرد.

حقی درباره کلاهبرداری‌های مربوط به فروش بلیت، تور و رزرو هتل در پلتفرم‌های واسطه نیز گفت: در این حوزه نسبت به سال گذشته شاهد افزایش کلاهبرداری هستیم.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی افزود: بخشی از کلاهبرداری‌ها در پلتفرم‌های واسطه از طریق آگهی‌ها و اطلاعات جعلی انجام می‌شود و کاربران باید پیش از پرداخت، اصالت آگهی و ارائه‌دهنده خدمت را بررسی کنند.

۷۰ درصد جرایم سایبری مالی است

وی با بیان اینکه بخش عمده جرایم سایبری استان ماهیت مالی دارد، گفت: حدود ۷۰ درصد جرایم سایبری در حوزه مالی و حدود ۳۰ درصد در حوزه‌های اجتماعی و غیراخلاقی قرار دارد.

حقی تأکید کرد: جرایم سایبری هر سال با شگردهای جدید ادامه پیدا می‌کند و آگاهی کاربران یکی از مهم‌ترین ابزارهای پیشگیری از این جرایم است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی از لینک‌های جعلی و آلوده با عناوینی مانند سامانه ثنا، سهام عدالت و خدمات معیشتی، آگهی‌های جعلی فروش خودرو، باغ و ویلا، هک شبکه‌های اجتماعی از طریق دریافت کد ورود و تبلیغات جعلی کار در منزل به عنوان برخی از شگردهای رایج مجرمان سایبری نام برد.

وی گفت: با توجه به بازگشایی مدارس، یکی از شگردهای مورد استفاده مجرمان، دریافت کد ورود از دانش‌آموزان و والدین و سوءاستفاده از حساب‌های کاربری آنهاست.

حقی افزود: در برخی موارد نیز افراد با وعده کار در منزل در سایت‌های واسطه‌گر و آنلاین جذب می‌شوند و پس از آن با عناوینی مانند دریافت پورسانت یا واریز پول، از حساب و اطلاعات آنها سوءاستفاده می‌شود.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی بر ضرورت مشارکت کسب‌وکارهای آنلاین، دستگاه‌های دولتی و خصوصی، رسانه‌ها، صداوسیما و فعالان فضای مجازی در اطلاع‌رسانی هشدارهای سایبری تأکید کرد و گفت: هدف اصلی پویش «خرید امن» این است که شهروندان پیش از پرداخت وجه، اعتبار فروشنده و بستر خرید را بررسی کنند.