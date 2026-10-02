افزایش ۴۲ درصدی کشفیات مواد مخدر طی سال گذشته در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حسن مشهدی در جمع نمازگزاران امامزاده سید حمزه(ع) قبل از خطبه های عبادی نمازجمعه به مناسبت هفته نیروی انتظامی با اشاره به مأموریت تأمین امنیت در دی‌ماه سال گذشته اظهار کرد: حدود یک ماه همکاران ما با کمک عزیزان بسیج، سپاه، اداره اطلاعات، مسئولان قضایی، فرماندار محترم و همه اعضای شورای تأمین تلاش کردند و از همه مهم‌تر، حضور مردم بود که کشور و شهرستان از این شرایط سخت عبور کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر با اشاره به اجرای طرح‌های محله‌محور افزود: حداقل هفته‌ای یک بار این طرح را در شهر و روستاها اجرا می‌کنیم و هم شاهد عملکرد خوبی هستیم و هم احساس امنیتی که همواره به دنبال آن بودیم، محقق شده است چون بر اساس ارزیابی‌هایی که از مردم شریف انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم.

وی با اشاره به معضل آلودگی صوتی و سرعت‌های غیرمجاز خودروها در سطح شهر، به‌ویژه در بلوار سیدمرتضی (ع)، گفت: حداقل هر هفته یک طرح اجرا می‌کنیم، اما توفیقاتی که داریم، اعم از توقیف سیستمی و فیزیکی و برخوردهایی که انجام می‌شود، شاید مردم عزیز به آن صورت آگاه نباشند.

مشهدی با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: در دستگیری متجاوزان، رتبه نخست استان را کسب کردیم و از متولیان کمپ ماده ۱۶ شهرستان و کسانی که از این مجموعه حمایت کردند، تشکر می‌کنم.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر با اشاره به کشف اموال مسروقه و تحویل آن‌ها به مالباختگان خاطرنشان کرد: در جرائم مهمی که مبنای ارزیابی است، از جمله سرقت مسلحانه، سرقت بانک و طلافروشی، خدا را شکر در شهرستان نداشتیم و فقط چند مورد سرقت کالا رخ داد که به جز یک مورد، تقریباً تمام سارقین شناسایی شد.

وی با اشاره به خدمات پلیس در طول سال گفت: به طور میانگین روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر از خدمات پلیس راهور از جمله صدور گواهینامه موتورسیکلت پایه دو و سه، تعویض پلاک و سایر خدمات بهره‌مند می‌شوند و معاونت وظیفه عمومی نیز خدمات کفالت، معافیت، کمیسیون‌های پزشکی و تحقیقات محلی را ارائه می‌دهد.

مشهدی افزود: پلیس اطلاعات نیز بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت و با تخلفات آن‌ها برخورد می‌کند و پلیس فتای ما نیز با ۹۳ درصد کشف پرونده‌ها، رتبه نخست را کسب کرده و قریب به اتفاق شهروندانی که قربانی کلاهبرداری یا برداشت غیرمجاز شده بودند، به حسابشان برگشت داده شده است.