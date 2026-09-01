  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

کلاهبرداری ۵۶ میلیاردی با ۳۸۰ شاکی با ترفند معرفی خود به عنوان مأمور

کلاهبرداری ۵۶ میلیاردی با ۳۸۰ شاکی با ترفند معرفی خود به عنوان مأمور

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری ۳ متهم به کلاهبرداری از ۳۸۰ شهروند با ترفند معرفی خود به عنوان مأمور و دریافت بیعانه در سایت‌های واسطه‌گر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد نگهبان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مردمی مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان در بستر فضای مجازی، پی گیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا مشهد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: بررسی‌های اولیه کارشناسانپلیس فتا نشان می‌داد افرادی با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و معرفی خود به عنوان مأمور، در سایت‌های واسطه‌گر خرید و فروش کالا و همچنین آگهی‌های مربوط به اجاره باغ ویلا، اقدام به برقراری ارتباط با متقاضیان کرده و پس از جلب اعتماد آنان، مبالغی را تحت عنوان بیعانه دریافت می‌کردند.

وی ادامه داد: متهمان پس از دریافت وجه، ارتباط خود را با مالباختگان قطع کرده و دیگر پاسخگوی تماس‌های آنان نبودند.

نگهبان تصریح کرد: کارشناسان پلیس فتا مشهد با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، سرنخ‌های لازم را به دست آورده و در نهایت موفق به شناسایی و دستگیری ۳ متهم در این پرونده شدند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: در ادامه تحقیقات، تاکنون ۳۸۰ شاکی شناسایی شده و میزان کلاهبرداری صورت گرفته از آنان حدود ۵۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

کد مطلب 6934172

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها