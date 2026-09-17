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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

دستگیری ۱۸ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد

دستگیری ۱۸ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد

مشهد- فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: ۱۸ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم ستاد احمد نگهبان شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در کلانشهر مشهد با رصدهای اطلاعاتی به خبری مبنی بر فعالیت مخفیانه یک شرکت هرمی دست یافته و تحقیقات میدانی خود را آغاز کردند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: بررسی های نامحسوس کارآگاهان پلیس آگاهی حاکی از آن بود اعضای این شرکت هرمی با ترفند کاریابی در شرکت‌های معتبر، طعمه های خود را فریب داده و پس از جذب و تبلیغات کاذب در خصوص درآمد بالا از آنها کلاهبرداری می کنند.

وی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضائی وارد عمل شدند و ۱۸ سرشاخه این شرکت هرمی را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

نگهبان بیان کرد: تحقیقات در این باره ادامه دارد.

کد مطلب 6950264

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