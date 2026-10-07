اجرای ۶۲ برنامه همزمان با هفته ملی کودک در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، فرزانه فرقانی با اشاره به برگزاری هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه گفت: این هفته با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» فرصتی برای توجه بیشتر به نیازها، استعدادها و ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۸ مرکز و مربیان فعال، ۶۲ برنامه متنوع متناسب با روزشمار هفته ملی کودک پیش‌بینی کرده است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، برگزاری جشن «لبخند کودکان، الفبای وطن»، نشست علمی «ایران پیروز» به صورت وبیناری و کشوری و جشن قصه‌گویی «ایران، سرای امید» با محوریت ایثار و شهادت را از برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد.

فرقانی همچنین از برگزاری «مهرواره عروسکی برای تیارا» به یاد کودک شهید یزدی، تیارا صادقی، خبر داد و گفت: دست‌سازه‌ها و عروسک‌های تولیدشده توسط اعضای کانون در این مهرواره برای اهدا به کودکان مناطق جنوب کشور آماده شده است.

وی از اجرای طرح «نوخوان» نیز خبر داد و اظهار کرد: عضویت کودکان پایه‌های اول و دوم دبستان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در قالب این طرح به صورت رایگان انجام می‌شود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد از آموزش و پرورش و مدارس استان خواست این فرصت را به دانش‌آموزان، به‌ویژه مدارس مجاور مراکز کانون، اطلاع‌رسانی کنند تا کودکان بتوانند از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و آموزشی کانون بهره‌مند شوند.