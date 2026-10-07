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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

اجرای ۶۲ برنامه همزمان با هفته ملی کودک در یزد

اجرای ۶۲ برنامه همزمان با هفته ملی کودک در یزد

یزد- سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد از اجرای ۶۲ برنامه همزمان با هفته ملی کودک در ۱۸ مرکز کانون استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، فرزانه فرقانی با اشاره به برگزاری هفته ملی کودک از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه گفت: این هفته با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» فرصتی برای توجه بیشتر به نیازها، استعدادها و ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان است.

وی افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۸ مرکز و مربیان فعال، ۶۲ برنامه متنوع متناسب با روزشمار هفته ملی کودک پیش‌بینی کرده است.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، برگزاری جشن «لبخند کودکان، الفبای وطن»، نشست علمی «ایران پیروز» به صورت وبیناری و کشوری و جشن قصه‌گویی «ایران، سرای امید» با محوریت ایثار و شهادت را از برنامه‌های شاخص این هفته عنوان کرد.

فرقانی همچنین از برگزاری «مهرواره عروسکی برای تیارا» به یاد کودک شهید یزدی، تیارا صادقی، خبر داد و گفت: دست‌سازه‌ها و عروسک‌های تولیدشده توسط اعضای کانون در این مهرواره برای اهدا به کودکان مناطق جنوب کشور آماده شده است.

وی از اجرای طرح «نوخوان» نیز خبر داد و اظهار کرد: عضویت کودکان پایه‌های اول و دوم دبستان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در قالب این طرح به صورت رایگان انجام می‌شود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد از آموزش و پرورش و مدارس استان خواست این فرصت را به دانش‌آموزان، به‌ویژه مدارس مجاور مراکز کانون، اطلاع‌رسانی کنند تا کودکان بتوانند از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و آموزشی کانون بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6970927

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    نظرات

    • حمیدرضا IR ۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
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      پاسخ
      هفته کودک گرامی باد

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