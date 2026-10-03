به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان یزد، علی دهقان گفت: در مدرسه شهید دهقان، بهره‌وری از سطح آموزش نظری فراتر رفته و در مدیریت مصرف انرژی و منابع اجرایی شده است.

وی افزود: تعویض سیستم روشنایی با لامپ‌های کم‌مصرف، نوسازی موتورهای کولر و سیستم‌های سرمایشی، بهسازی موتورخانه و اصلاح سیستم‌های گرمایشی از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدرسه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اجرای طرح‌های معماری پایدار در این مدرسه اظهار کرد: دوجداره‌کردن سقف سالن اجتماعات و نمازخانه، نصب پنل‌های خورشیدی و راه‌اندازی سیستم بازچرخانی آب از دیگر اقدامات مدرسه شهید دهقان در مسیر بهره‌وری و مدیریت منابع است.

وی ادامه داد: اجرای این اقدامات در راستای سند «یزد پایدار» انجام شده و هدف آن ترویج فرهنگ بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع در مدارس است.

مدرسه شهید دهقان یزد در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم فعالیت دارد و ۴۵۰ دانش‌آموز در آن تحصیل می‌کنند.