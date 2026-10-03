به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان اظهار کرد: در جریان سفر رئیس‌جمهور به اردبیل ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته بود.

وی افزود: از پروژه‌های شاخص عمرانی، راه‌آهن اردبیل با ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان و تونل دوم حیران بود که به بهره‌برداری رسید.

استاندار اردبیل بیان کرد: عمده‌ترین پروژه‌هایی که در این سفر داشتیم، پروژه‌های توسعه بزرگراهی و محورهای مواصلاتی با ۷هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بود و پروژه‌های بیمارستانی از جمله نجف‌زاده اردبیل، ولیعصر(عج) مشکین‌شهر و توسعه اورژانس خلخال که همه پروژه‌ها الان فعال هستند.

امامی یگانه تصریح کرد: ارتقای تصفیه‌خانه‌های اردبیل و پارس‌آباد هم از جمله پروژه‌های مصوب بود که پروژه پارس‌آباد به بهره‌برداری رسیده است.

وی اظهار کرد: تخصیص اعتبار برای تکمیل پایاب سدهای استان از جمله کوثر و پروژه‌های آبرسانی به شهرها و روستاها که در حال اجرا است، نیز از دیگر مصوبات عمرانی سفر بود.

استاندار اردبیل ادامه داد: پروژه‌های دانشگاهی، شامل تکمیل پارک علم و فناوری و همچنین پروژه‌های در دست اجرا در دانشگاه محقق اردبیلی، از جمله خوابگاه متأهلین و دانشکده ادبیات بود که اجرای دانشکده ادبیات به اتمام رسیده است.

امامی یگانه گفت: پروژه‌های دیگر مصوب سفر شامل تکمیل و توسعه فضاهای آموزشی، مقاوم‌سازی مدارس و تکمیل فضاهای آموزشی، ورزشی از جمله سالن طبقاتی ورزشگاه تختی و طرح‌های روستایی است که در حال اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از اعتبارات عمرانی هم برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص یافت، افزود: همه پروژه‌های عمرانی فعال هستند و برای سال دوم هم بخشی از اعتبارات هم از طریق برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های مربوط و هم از طریق سهم استانی جذب شده است.

استاندار اردبیل بیان کرد: در پایان این هفته هم معاون اجرایی رئیس‌جمهور در استان حضور می‌یابند و ضمن بازدید از پروژه‌های مصوب سفر، آخرین تصمیم‌گیری‌ها در زمینه تخصیص اعتبارات اتخاذ می‌شود.