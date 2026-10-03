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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

همه پروژه‌های عمرانی در استان اردبیل فعال هستند

همه پروژه‌های عمرانی در استان اردبیل فعال هستند

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: در آخرین بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان، تعهدات این سفر در سال اول بالای ۱۰۰درصد تحقق یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی مصوب سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان اظهار کرد: در جریان سفر رئیس‌جمهور به اردبیل ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و تکمیل پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته بود.

وی افزود: از پروژه‌های شاخص عمرانی، راه‌آهن اردبیل با ۳هزار و ۳۰۰میلیارد تومان و تونل دوم حیران بود که به بهره‌برداری رسید.

استاندار اردبیل بیان کرد: عمده‌ترین پروژه‌هایی که در این سفر داشتیم، پروژه‌های توسعه بزرگراهی و محورهای مواصلاتی با ۷هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بود و پروژه‌های بیمارستانی از جمله نجف‌زاده اردبیل، ولیعصر(عج) مشکین‌شهر و توسعه اورژانس خلخال که همه پروژه‌ها الان فعال هستند.

امامی یگانه تصریح کرد: ارتقای تصفیه‌خانه‌های اردبیل و پارس‌آباد هم از جمله پروژه‌های مصوب بود که پروژه پارس‌آباد به بهره‌برداری رسیده است.

وی اظهار کرد: تخصیص اعتبار برای تکمیل پایاب سدهای استان از جمله کوثر و پروژه‌های آبرسانی به شهرها و روستاها که در حال اجرا است، نیز از دیگر مصوبات عمرانی سفر بود.

استاندار اردبیل ادامه داد: پروژه‌های دانشگاهی، شامل تکمیل پارک علم و فناوری و همچنین پروژه‌های در دست اجرا در دانشگاه محقق اردبیلی، از جمله خوابگاه متأهلین و دانشکده ادبیات بود که اجرای دانشکده ادبیات به اتمام رسیده است.

امامی یگانه گفت: پروژه‌های دیگر مصوب سفر شامل تکمیل و توسعه فضاهای آموزشی، مقاوم‌سازی مدارس و تکمیل فضاهای آموزشی، ورزشی از جمله سالن طبقاتی ورزشگاه تختی و طرح‌های روستایی است که در حال اجرا قرار دارد.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از اعتبارات عمرانی هم برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اختصاص یافت، افزود: همه پروژه‌های عمرانی فعال هستند و برای سال دوم هم بخشی از اعتبارات هم از طریق برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های مربوط و هم از طریق سهم استانی جذب شده است.

استاندار اردبیل بیان کرد: در پایان این هفته هم معاون اجرایی رئیس‌جمهور در استان حضور می‌یابند و ضمن بازدید از پروژه‌های مصوب سفر، آخرین تصمیم‌گیری‌ها در زمینه تخصیص اعتبارات اتخاذ می‌شود.

کد مطلب 6966505

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