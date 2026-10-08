به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی در نخستین جشنواره توانمندی‌های روستایی که همزمان با روز ملی روستا و با محوریت کباب اجیرلو برگزار شد، اظهار کرد: روستاهای شهرستان پارس‌آباد از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متنوعی در حوزه‌های مختلف برخوردار هستند که باید بیش از گذشته معرفی و مورد حمایت قرار گیرند.

وی با قدردانی از بانیان، برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان در برگزاری این جشنواره افزود: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌های روستاهای شهرستان و حمایت از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان حوزه‌های مختلف روستایی است.

فرماندار پارس‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این شهرستان در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی مناسب و برگزاری جشنواره‌های استانی و ملی، ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و محصولات شاخص شهرستان پارس‌آباد بیش از پیش به مردم و مسئولان معرفی شود.

لطفی ادامه داد: نخستین جشنواره توانمندی‌های روستایی شهرستان پارس‌آباد با هدف معرفی محصولات و ظرفیت‌های روستاهای شهرستان و با محوریت کباب اجیرلو برگزار شده و می‌تواند زمینه‌ای برای شناساندن بیشتر داشته‌های فرهنگی، اقتصادی و تولیدی روستاها باشد.

وی بر ضرورت برگزاری باشکوه‌تر چنین مراسم‌هایی در آینده تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت جشنواره‌ها برای معرفی توانمندی‌های روستایی، رونق تولید، حمایت از فعالان این عرصه و تقویت اقتصاد روستا استفاده کرد.

فرماندار پارس‌آباد خاطرنشان کرد: معرفی ظرفیت‌های بومی و محلی شهرستان در قالب جشنواره‌های مختلف می‌تواند در جذب گردشگر، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید برای روستاییان و تولیدکنندگان مؤثر باشد.