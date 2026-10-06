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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۴

نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در دانشگاه محقق اردبیلی احداث می‌شود

نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی در دانشگاه محقق اردبیلی احداث می‌شود

اردبیل- رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: این دانشگاه در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای تکالیف قانونی، موافقت اولیه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳ مگاوات را دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن‌زاده اظهار کرد: در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک و اجرای تکالیف قانونی، موافقت اولیه احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳ مگاوات را از شرکت توزیع نیروی برق استان دریافت کرد.

وی با بیان اینکه موافقت با احداث نیروگاه خورشیدی با پیگیری‌های مستمر این دانشگاه و با هدف اجرای ماده ۸ مصوبات شورای عالی انرژی کشور، در چارچوب تکالیف دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری انجام شده است، افزود: با دریافت این موافقت اولیه، پیگیری برای اخذ پروانه احداث نیروگاه از ساتبا در حال انجام است.

حسن‌زاده با اشاره به مزایای نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی برای دانشگاه محقق اردبیلی، تصریح کرد: با احداث و بهره‌برداری از این نیروگاه، برق مصرفی دانشگاه به صورت کامل تامین شده و مازاد آن به منظور درآمدزایی، در اختیار شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل قرار خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: با توجه به بخشنامه‌های بالادستی مبنی بر تامین بخشی از برق دستگاه‌های اجرایی از انرژی‌های تجدیدپذیر، احداث این نیروگاه برای دانشگاه ضروری است.

کد مطلب 6969300

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