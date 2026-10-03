به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی عصر شنبه در آیین بهره‌برداری از این پروژه آموزشی اظهار کرد: دبستان ۶ کلاسه شهید عباس روایی با زیربنای ۵۶۰ مترمربع در روستای پشتو بخش ریز شهرستان جم احداث شده و امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی از برنامه‌های مهم استان بوشهر است و اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی در مناطق مختلف دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر بیان کرد: استاندار بوشهر با جدیت بر نحوه اجرای طرح‌های آموزشی نظارت دارد و در نتیجه این پیگیری‌ها شاهد پیشرفت قابل توجهی در تکمیل پروژه‌های آموزشی استان هستیم.

این مدرسه با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ارسلان زارع استاندار بوشهر، موسی احمدی نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر آموزش و پرورش، فرماندار شهرستان جم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به بهره‌برداری رسید.