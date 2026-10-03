  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

دبستان ۶ کلاسه شهید عباس روایی در جم به بهره‌برداری رسید

دبستان ۶ کلاسه شهید عباس روایی در جم به بهره‌برداری رسید

بوشهر - دبستان ۶ کلاسه شهید عباس روایی در روستای پشتو بخش ریز شهرستان جم با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی عصر شنبه در آیین بهره‌برداری از این پروژه آموزشی اظهار کرد: دبستان ۶ کلاسه شهید عباس روایی با زیربنای ۵۶۰ مترمربع در روستای پشتو بخش ریز شهرستان جم احداث شده و امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی و تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی از برنامه‌های مهم استان بوشهر است و اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی در مناطق مختلف دارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر بیان کرد: استاندار بوشهر با جدیت بر نحوه اجرای طرح‌های آموزشی نظارت دارد و در نتیجه این پیگیری‌ها شاهد پیشرفت قابل توجهی در تکمیل پروژه‌های آموزشی استان هستیم.

این مدرسه با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ارسلان زارع استاندار بوشهر، موسی احمدی نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر آموزش و پرورش، فرماندار شهرستان جم و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به بهره‌برداری رسید.

کد مطلب 6966615

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها