آغاز عملیات اجرایی هفت طرح آموزشی در رویدر و میناب

به گزارش خبرنگار مهر، موسی دادی زاده سرخایی ظهر یکشنبه در آیین کلنگ زنی چهار طرح آموزشی در بخش رویدر شهرستان خمیر، افزود: مشارکت خیرین نوع دوست در طرح های آموزشی روند رو به رشدی دارد که نشان از عمق نوع دوستی و خیرخواهی انسان های شریفی است که با انفاق مال خود، دل در گرو آینده کشور دارند.

وی تصریح کرد: در ادامه اجرای طرح های آموزشی، عملیات اجرایی چهار پروژه در منطقه رویدر و همزمان سه پروژه نیز در شهرستان میناب آغاز شد که با این تعداد شمار طرح های مشارکتی نوسازی مدارس به بیش از ۱۶ مورد در یک ماه اخیر رسید.

این مقام مسوول در ادامه با اشاره به جزییات طرح های اجرایی در منطقه رویدر و شهرستان میناب گفت: برای بخش رویدر آغاز عملیات اجرایی مدرسه سه کلاسه روستای کرمران، مدرسه دو کلاسه روستای احمد آباد، مدرسه ۱۲ کلاسه استثنایی و ساختمان نمایندگی آموزش و پرورش را داشتیم که سه مورد از این طرح ها ۱۰۰ درصد با سرمایه خیرین عزیز احداث می شود.

دادی زاده اضافه کرد: با بهره برداری از این طرح ها در منطقه رویدر برای مهر ماه سال آینده حدود ۱۵۰ دانش آموز از مزایای واحدهای آموزشی نوساز برخوردار خواهند شد که نقش مهمی در رشد شاخص های تحصیلی دارد.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه استثنایی نیز گفت: این آموزشگاه برای تحصیل دانش آموزان دارای نیازهای ویژه، همه ی دوره های تحصیلی از پیش دبستانی تا پایان متوسطه را با جمعیت دانش آموزی ۵۴ نفر پوشش می‌دهد.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان برای احداث این واحد ۱۲ کلاسه آموزشی که ۵۰۵ مترمربع زیربنا دارد، بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال توسط یک خیر نیکوکار هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به طرح های اجرایی در شهرستان میناب نیز گفت: در شهرستان میناب نیز سه طرح که در شمار مدارس تخریبی قرار دارند نوسازی خواهند شد که برای مدرسه شش کلاسه چاه اسماعیل و امیرکبیر گوربند با مشارکت خیرین بالغ بر هشت میلیارد ریال و مدرسه ۱۲ کلاسه خیام از محل اعتبارات دولتی ۵۰ میلیارد ریال هزینه می شود.

دادی زاده در پایان با قدردانی از همراهی نمایندگان مردم بندرعباس و میناب، فرمانداران بندر خمیر و میناب، مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری رییس مجمع خیرین، معاون مشارکت های مردمی نوسازی مدارس، نمایندگان خیر، نایب رییس شورای استان و جمعی از مسوولان محلی خاطرنشان کرد: روند توسعه طرح های آموزشی در استان همچنان ادامه دارد و برای نوسازی حدود ۹۰۰ مدرسه تخریبی نیازمند مشارکت خیرین نیکوکار و نگاه ویژه دولت هستیم که خوشبختانه روند توجه به این بخش مهم با تحولی چشمگیر همراه است.