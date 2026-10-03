فینال از نگاه آمار؛ والیبال ایران چگونه طلسم ژاپن را شکست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مصاف ژاپن رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد. امین اسماعیل نژاد با کسب ۲۲ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود و اوتسوکا با کسب ۲۴ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن بازی شد.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۸ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۹ امتیاز در حمله، ۱۱ امتیاز در دفاع، دو امتیاز سرویس و ۲۶ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود. بازیکنان تیم ملی والیبال ژاپن نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۶ امتیاز کسب کردند که شامل ۶۰ امتیاز حمله، ۱۱ دفاع، ۵ امتیاز سرویس و ۲۰ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.